Soția unui concurent de la Chefi la cuțite a răbufnit după ce bărbatul ei a fost dat afară. „Am văzut un firicel de sânge”

Seara trecută, chef Cătălin Scărlătescu a mai pierdut un concurent din echipa sa. Nimeni nu se aștepta ca Mario Zahariea să părăsească emisiunea cu preparatul prezentat. Din păcate pentru el, după ce au degustat, jurații au stabilit că este cea mai slabă farfurie. Iată cum a reacționat soția concurentului în momentul în care a aflat că partenerul său plecă acasă cu 3 puncte.

Ediția cu numărul 27 a început cu o probă dificilă pentru concurenți. Gina Pistol a anunțat că fiecare echipă trebuie să pregătească o farfurie care să conțină 11 elemente diferite. Degustarea a fost făcută de artiști ai Orchestrei Simfonice din București. În final, aceștia au desemnat câștigătorii: echipa roșie condusă de chef Sorin Bontea.

Astfel, la probele individuale au intrat din nou echipele chefilor Dumitrescu și Scărlătescu. După o alegere nefericită, Mario Zahariea a fost cel eliminat. Jurații nu au putut gusta din preparatul său deoarece carnea nu era gătită. Decizia celebrilor bucătari i-a luat prin surprindere pe toți, dar mai ales pe soția concurentului trimis acasă.

Soția lui Mario Zahariea a răbufnit

Mihaela și Mario Zahariea au făcut parte din echipe diferite la Chefi la cuțite. El a fost, inițial, în echipa lui Sorin Bontea, ulterior, a fost schimbat de jurat cu un alt concurent din echipa lui Scărlătescu, în timp ce soția sa este în continuare de partea lui chef Florin Dumitrescu.

Concurenta nu s-a putut abține și a răbufnit la adresa partenerului său, după ce a aflat că a fost eliminat. Femeia a declarat la testimoniale că bărbatul s-a grăbit să termine mâncarea și nu a ascultat-o în momentul în care l-a avertizat că preparatul nu este gătit suficient.

„Eu nu am înțeles de ce el s-a grăbit cu farfuria. El a terminat printre primii. În afara faptului că pusese destul de mult pe farfurie, am văzut un firicel de sânge și i-am zis că nu e în regulă și mi-a zis că: „Nu, e OK, că am verificat eu”. El este încăpățânat. E pe stilul lui, pe treaba lui. De aia eu nu m-am băgat absolut deloc. Fiecare a făcut în competiția asta ce a vrut și ce l-a tăiat capul ca să avem șanse egale”, a spus Mihaela.

Mihaela și Mario sunt verișori de gradul 3

Povestea celor doi soți depășește orice scenariu de film. În urmă cu aproape 20 de ani, s-au văzut, s-au plăcut, iar, în calea fericirii lor nu a putut sta nimeni și nimic, nici măcar faptul că sunt rude. Da, Mario și Mihaela sunt verișori de gradul 3, însă acest ”mic detaliu” l-au aflat chiar înainte de nuntă, în timp ce pregăteau lista cu invitați.

Acest lucru nu i-a împiedicat pe cei doi să își unească destinele, deoarece gradul de rudenie este destul de îndepărtat.

„Ne-am cunoscut acum mulți ani, aproape 20 de ani. Era undeva prin 2003, am vrut să schimb aerul de București cu unul de provincie. A mers cam slab treaba la oraș și am zis că decât cioară la oraș mai bine vultur la țară, și am ajuns undeva pe la Găești.

Am deschis o terasă la casa de cultură și într-o zi m-am trezit că intră pe ușă o tânără domnișoară. Trei zile mai târziu am cerut-o de nevastă și de atunci am rămas împreună. Am făcut și nuntă, și aici a intervenit surpriza. Surpriza a apărut la nuntă, când am vrut să facem lista de invitați și am văzut că suntem verișori. Suntem verișori de gradul 3”, le-a dezvăluit Mario Zahariea celor trei chefi.