Coincidenţa stranie din ziua nunţii lui Răzvan Simion. Legătura cu Lidia Buble

Lidia Buble împlinește astăzi 31 de ani și a ales să sărbătorească într-o destinație de vis, unde a plecat de curând. Coincidența face ca exact în această zi, cu trei ani în urmă, Răzvan Simion a anunțat despărțirea lor printr-un mesaj care a fost ulterior șters. După trei ani de zile, prezentatorul de la Neatza se căsătorește cu Daliana Răducan.

Prezentatorul TV, Răzvan Simion, a confirmat despărțirea de cântăreața Lidia Buble printr-un mesaj emoționant pe Instagram. Răzvan a explicat atunci că va continua să-i fie manager și prieten fostei sale iubite, menționând că ea nu mai era fericită alături de el. La doar trei luni după acest anunț, Răzvan a plecat în vacanță în Turcia cu actuala sa soție.

Legătura dintre ziua nunții lui Răzvan Simion cu fosta parteneră, Lidia Buble

La începutul lunii iunie, acum trei ani, Răzvan Simion a anunțat oficial despărțirea de Lidia Buble, confirmând zvonurile care circulau de ceva timp. Deși se specula imediat după anunț că prezentatorul matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani” era cel mai afectat de această separare, se pare că și-a vindecat imediat rănile, deoarece a plecat ulterior într-o vacanță de lux cu Daliana.

Coincidența străină din ziua nunții lui Răzvan Simion este palpabilă. Fix acum trei ani, se anunța despărțirea de Lidia Buble, iar acum prezentatorul se căsătorește cu femeia cu care a mers în vacanță imediat după ce Lidia Buble și Răzvan și-au spus adio. Această întâmplare ridică semne de întrebare despre legăturile dintre trecut și prezent în viața prezentatorului de la Neatza.

„O nouă călătorie… Sunt diferit astăzi pentru că am învăţat să nu îi mai judec pe ceilalţi şi nici pe mine. Am învăţat să îi iert pe ceilalţi, pentru că mi-au oferit prea mult ori prea puţin, dar mai ales să mă iert pe mine. Au fost ani în care m-am iubit prea puţin în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu ştiam ce să fac. Au fost ani în care m-am ferit de iubire ca de cel mai mare duşman. Au fost ani în care iubirea mi-a fost oxigen. Ce am învăţat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoţională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit. Astăzi Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Şi mă iert şi pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, aşa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe mine pentru tot ce am fost şi pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă şi construim proiectul muzical şi în rest doi foşti iubiţi, actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înţelept. Copilul râde:

Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!

Tânărul cântă:

Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!

Bătrânul tace:

Iubirea şi jocul meu e-nțelepciunea! L.B.

Viață frumoasă, Suflețel!”, a fost mesajul transmis de Răzvan acum trei ani, mesaj care ulterior a fost șters.

Mesajul emoționant transmis de Daliana Răducan după ce s-a căsătorit cu Răzvan Simion

La scurt timp după ce și-au unit destinele, Daliana a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Iată ce i-a transmis soțului ei în cea mai importantă zi din viața lor!

„A durat mult pana mi-am gasit camaradul de viata potrivit. Ne-am asteptat reciproc, si eu pe el, si el pe mine. Ne-am asteptat pregatindu-ne unul pentru celalalt. Ani de zile, experiente traite separat pentru a ne aduce impreuna. Nu m-a intrebat, nu am raspuns, DA-ul s-a nascut din noi, in clipa in care privirile ni s-au intalnit si sufletele s-au imbratisat. Astazi am rostit DA-ul nostru. Decretul nostru de iubire si de camaraderie s-a oficializat astazi, 8 iunie, in prezenta familiilor noastre dragi.

Va invitam sa ne bucuram impreuna, fiindu-ne alaturi, pe paginile noastre de socializare.

Pregatim, cu gandul la voi, cele mai frumoase momente de la nunta noastra. ♥️”, a fost mesajul postat în urmă cu puțin timp de Daliana, pe pagina sa de Instagram.

