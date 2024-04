Coca Cola l-a distrus pe Cătălin Oprișan. Ce i-a transmis medicul după rezultatele devastatoare primite în urma analizelor

Cătălin Oprișan (47 de ani) a vorbit în cadrul unui podcast despre o problemă de sănătate pe care a întâmpinat-o, în urma consumului unui suc acidulat. A explicat că a mers să își facă analizele, iar majoritatea dintre acestea au ieșit din „grafic”. Iată detaliile mai jos, în articol.

Cătălin Oprișan a atins mai multe subiecte în cadrul podcastului moderat de Mihai Bobonete. Printre acestea se numără și un subiect legat de sănătatea jurnalistului. A mers să își facă analizele și a constatat că majoritatea dintre acestea erau ieșite din graficul normal. Din cele peste treizeci de analize pe care și le făcuse, doar 6 erau „bune”.

În cadrul emisiunii „Da, Bravo!”, moderată de Mihai Bobonete, jurnalistul Cătălin Oprișan a expus o problemă de sănătate pe care a întâmpinat-o. Pentru că a consumat Cola, o băutură carbogazoasă populară, a dezvoltat o problemă medicală. După ce a stat „cuminte” timp de trei luni, fără să mai consume băutura respectivă, jurnalistul a revenit la vechiul obicei. Din cele 36 de analize pe care și le efectuase, doar șase erau „verzi”. Doctorul i-a interzis să mai consume sucul acidulat, fiind pasibil de probleme de sănătate grave.

„Prin aprilie, anul trecut, m-au prins puternic. Nevastă-mea mi-a și spus: «bă, tu nu o să te potolești până nu te prinde unul în alb». Și am zis: «să moară viața mea, e măcelar?». Zice, la doctor. N-am căzut pe niciun subiect la dumnealui. Neurolog. Tensiune uriașă, am plecat pe prediabet, AVC până la 50 de ani garantat. (…) Mi-a interzis apa cu întuneric (n.r. Cola). Trei luni l-am păcălit. Aveam 36 de analize, 30 erau roșii și 6 verzi. Trei luni am stat cumințel, le-am schimbat, 30 le-am văzut verzi, 6 roșii. M-am apucat de Cola din nou”, a spus Cătălin Oprișan în podcastul moderat de Mihai Bobonete.