Colegii fetiței de 11 ani, ucisă de olandezul-pedofil, i-au făcut un altar în clasă! Directoarea școlii a povestit un episod șocant

Mihaela Adriana Fieraru, fetița de 11 ani ucisă de un olandez cu antecedente penale, a fost înmormântată ieri în satul natal din Dâmbovița.

Părinții fetiței sunt distruși de durere și cer în continuare să se facă lumină în acest caz, chiar dacă criminalul fetiței lor s-a sinucis. Mai mult, mama copilei susține că Adriana avea mai multe urme de tăieturi pe corp în momentul în care a fost găsită fără suflare.

“O să înnebunesc după înmormântarea fiicei mele. Nu ştiu ce se va întâmpla! Rog toată poliţia, toată România să facă dreptate! Să nu se muşamalizeze că el s-a omorât… Nu e adevărat nimic. Rog pe toată lumea să se facă dreptate şi pentru copilaşul meu că e un copil nevinovat. O fetiţă căreia i-a luat zilele. Are pe ea numai tăieturi… I-a nenorocit fraţii şi pe noi. După moartea ei, cred că nu mai apuc şase săptămâni“, a spus femeia.

Pe de altă parte, colegii fetiței au făcut un gest extraordinar în memoria ei. I-au construit un altar în clasa în care micuța Adriana învăța.

”Noi avem un altar pentru ea acolo, în clasă, și m-a impresionat o colegă de-a ei, care s-a dus și i-a pus o turtă dulce. Eu am crezut că o s-o arunce și am întrebat-o: ”De ce, Alexandra, faci așa?”, la care fetița mi-a răspuns: ”Vreau să mănânce și Adriana cu mine!”, a povestit Alice Veseliu.