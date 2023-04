Colegul pe care nu-l poate suporta Ramona Olaru, de la Neatza cu Răzvan și Dani. A renunțat chiar și la emisiunea de weekend: „Era incomod”

Ramona Olaru, prezența feminină de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, de pe Antena 1, a mărturisit că există un coleg cu care nu poate colabora absolut deloc în afara platourilor de filmare. Iată cine este cel pe care nu vrea să-l vadă prin preajma sa.

Ramona Olaru face echipă de mulți ani cu Răzvan Simion și Dani Oțil, în cadrul emisiunii matinale de pe Antena 1. Asistenta TV este una dintre prezențele cu o energie debordantă, care încântă telespectatorii cu hazul său.

Cu toate acestea, pentru Ramona există un coleg cu care nu poate avea o chimie în afara orelor de filmare.

Cine este colegul Ramonei Olaru cu care nu poate empatiza: „A fost un test pe care l-am depășit”

Blondina susține că i-a fost foarte greu după ce s-a despărțit de fostul iubit, Cuza și a trebuit să formeze o echipă pe platourile de filmare.

„Avem o relație de colegialitate. Acum la un an și jumătate de la despărțire, putem conviețui, dar nu putem vorbi în afara platoului. Dacă în perioada în care tu ai fost foarte aproape de mine nu ai avut lucruri bune și normale, în legătură cu mine, cu siguranță de atunci n-o să ai. Am chestia asta, ce-a fost în trecut, de ce să mai car după mine în ceea ce vreau să formez în continuare? Gata, a închis la pâine”, a povestit Ramona Olaru la podcastul lui Ameri Nasrin.

Asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a mai mărturisit că unul dintre motivele pentru care a decis să nu mai colaboreze cu întreaga echipă și în weekend, e legat de faptul că se simțea obosită psihic și emoțional, după despărțirea de cântăreț.

„Da, foarte rău. A fost rapid, atunci, n-aveai timp să te aduni. Noi ne-am despărțit și duminica lucram împreună. A fost un test pe care l-am depășit, dar extrem de greu în primele luni. După aceea a fost o alegere să nu mă mai duc duminica, nu mai puteam fizic, am rugat cu cerul și cu pământul. Și a ajutat și lucrul acesta. Dar nu că mai era iubire, dar era incomod”, a mai spus Ramona.

