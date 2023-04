Ramona Olaru i-a surprins pe toți cu anunțul legat de prima sarcină: „Noi doi facem fetița minunată”

Ramona Olaru a făcut anunțul despre copil! Asistenta TV a dat cărțile pe față și a vorbit despre dorința ei de a deveni mamă. Vedeta este sigură că acest lucru se va întâmpla în viitorul apropiat.

Ramona Olaru și-a deschis sufletul în fața celor care o apreciază și o urmăresc cu drag pe micile ecrane, în timpul emisiunii „Neatza” de la Antena 1. Prezentă în podcastul lui Ameri Nasrin, vedeta a dat cărțile pe față și a vorbit despre dorința ei mare de a deveni mamă. Asistenta TV speră ca visul ei să se împlinească, în momentul când o să-l întâlnească pe bărbatul potrivit pentru ea.

„Îmi lipsește un copil. Eu am chestia asta, dar sunt și pe manifestat acum, întâi îl manifest pe domnul, bărbatul ăla perfect, îl am în cap și el vine și noi doi facem fetița minunată.

Până la finalul anului, să postați asta, să vedeți voi, se va îndeplini această manifestare cu bărbatul respectiv și cu fetiță cu tot, nu vine el cu ea, o producem noi, o să fie a noastră. Eu sunt singură de trei luni, nu am o relație. Mai sunt bărbați cu care mai vorbesc, care mă invită la cină, care îmi trimit flori, dar nu simt, momentan”, a mărturisit Ramona Olaru, în podcastul lui Nasrin Ameri.

Ce spune Ramona Olaru despre prietenia după o despărțire

Ramona Olaru a vorbit și despre fostele relații, mărturisind că nu poate să fie prietenă cu bărbații care au trecut prin viața ei. Vedeta a făcut dezvăluiri și despre fostul ei iubit, Cuza de la Noaptea Târziu, cel cu care a fost nevoită să lucreze după despărțire. Asistenta TV a mărturisit că nu i-a fost deloc ușor să facă acest lucru, însă a fost un test pe care l-a trecut cu brio.

“Ameri Nasrin: Există prietenie după o relație de iubire?

Ramona Olaru: Nu, nu! Eu cu bărbații cu care am fost în relații nu mai am nicio legătură, de nicio natură. De ce aș avea? Dacă tu n-ai fost ok cu mine în perioada în care mă cunoșteai, cum ai putea fi după aceea? Ce mai ai tu să-mi dai?

Ameri Nasrin: Dar bine, uite, o relație frumoasă, dacă îmi permiți, de amiciție/colegialitate e cu fostul iubit, Cuza.

Ramona Olaru: Nu, e de colegialitate. Putem conviețui (n. red la locul de muncă), dar nu putem vorbi în afara platoului. Ce spuneam mai devreme, dacă în perioada cât ai fost lângă mine nu ai avut lucruri bune și normale în legătură cu mine, cu siguranță de atunci nu o să ai. Și plus că am chestia asta, ce a fost în trecut, de ce să mai car după mine? Ce poți tu să îmi mai dai, ce lecție, ce sfat? Nu, n-ai.

Ameri Nasrin: A fost o situație jenantă la început (n. red situația cu fostul ei iubit, Cuza)?

Ramona Olaru: Da, foarte rău. A fost rapid, atunci, n-aveai timp să te aduni. Noi ne-am despărțit și duminica lucram împreună. A fost un test pe care l-am depășit, dar extrem de greu în primele luni. După aceea a fost o alegere să nu mă mai duc duminica, nu mai puteam fizic, am rugat cu cerul și cu pământul. Și a ajutat și lucrul acesta. Dar nu că mai era iubire, dar era incomod”, a mai spus Ramona Olaru.