Compromisul făcut de Mara Bănică pentru a apărea la TV: „Am avut nevoie de bani, nu mi-e rușine”

În cadrul unui podcast publicat pe data de 12 mai, Mara Bănică a povestit ce compromis a fost nevoită să facă pe vremea când lucra la Acces Direct. Fosta asistentă a Mirelei Vaida și-ar dori să revină în televiziune, dar niciodată n-ar fi dispusă să mai facă așa ceva.

Mara Bănică a putut fi văzută de fanii micilor ecrane în emisiunea Acces Direct care era difuzată, pe vremea aceea, la Antena 1. Ulterior, show-ul s-a mutat la Antena Stars, dar fără asistentă. Gurile rele au spus faptul că Mirela Vaida este motivul plecării sale, dar problemele au fost altele. Într-adevăr, nu era chiar pe aceeași lungime de undă cu prezentatoarea, așa cum a mărturisit chiar ea, dar altă problemă nu-i dădea pace.

Mara Bănică, despre compromisul făcut la Acces Direct

În cadrul unui podcast, Mara Bănică a mărturisit că pe vremea în care lucra la Acces Direct, era obligată de circumstanțe să facă „circotecă”. Dat fiind faptul că avea nevoie de bani, a acceptat și s-a conformat regimului cerut de către producători, dar n-ar mai fi dispusă, în niciun caz, să o ia de la capăt.

Pe de altă parte, dacă va primi o ofertă din partea unei televiziuni și proiectul i se va părea atrăgător și potrivit, va reveni pe micile ecrane.

Mara Bănică: Nu m-aș mai întoarce! Dacă ar fi vorba despre o emisiune strict socială în care să ajuți oameni cu adevărat m-aș întoarce, dar făcută după niște reguli corecte, să nu se transforme în circotecă!

Viorel Grigoroiu: Deci nu mai vrei circotecă! Deși, nu doar că o făceai, o întrețineai, dar dădea bine!

Mara Bănică: Îmi luam leafa! Eu am făcut lucrul ăsta pentru bani, am avut nevoie de bani, nu mi-e rușine să spun asta. A fost o nișă pe care eu am găsit-o, a fost liberă și asta am făcut. Dacă am făcut și ceva bine în perioada asta, se contorizează undeva, dacă nu, asta e. Nu mai sunt nevoită să fac compromisuri profesionale. Da, m-aș întoarce într-un proiect în care cred, m-aș întoarce într-un show, în ceva care să mi se potrivească, dar care să nu conțină regim, să nu conțină impunerile alea totale, este dialogul dintre Mara Bănică și prezentatorul podcastului Tare de tot.

