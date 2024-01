Comuna din România în care locuiesc cei mai mulți profesori universitari. În ce județ se află și care este „secretul”

În România există un sat în care 5 din cele 20 de case sunt locuite de profesori universitari. Este un loc unic în județul Sibiu, unde un sfert dintre săteni alcătuiesc cea mai mare concentrare de cadre universitare pe cap de locuitor din țară.

Este vorba despre satul Petiș din județul Sibiu. Povestea a luat naștere în urmă cu 33 de ani, în anul 1990. Dionisie Turcu, fost sportiv de performanță și șef al Catedrei de Sport din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, a luat decizia de a se muta de la oraș – în Sibiu locuia la bloc, lângă sediul Miliției, zonă în care s-au tras numeroase focuri de armă la Revoluția din 1989 – la sat, într-un loc liniștit și sigur.

„În aprilie 1990, am luat decizia de a căuta o casă departe de oraș. În Sibiu locuiam la bloc, lângă sediul Miliției, loc în care s-a tras mult la Revoluție. În acea perioadă era un sentiment de nesiguranță și am considerat că este mai bine să ne mutăm într-un loc liniștit și sigur. Primeam vizitele unor colegi de la universitate, iar o parte dintre aceștia s-au arătat încântați de acest sat. Așa se face că am devenit vecin cu familia colegului meu, domnul profesor Stoicescu”, povestește acum Dionisie Turcu.