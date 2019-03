Comunicat de presă: PRIMER atrage atenția asupra creșterii taxei clawback

“Bucuresti, 4 martie 2019 – PRIMER: “Ordonanta OUG 77/2011 (taxa clawback) aduce prejudicii fabricilor de medicamente din tara la fel cum face Ordonanta OUG 114/2018 pentru banci. Rapoartele financiare pentru anul 2018 depuse de fabricile de medicamente din Romania arata ca taxa claw-back franeaza dezvoltarea industriei de resort din Romania punand sub semnul intrebarii continuarea fabricarii de medicamente in tara”.

PRIMER – Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania – care reuneste 18 situri de fabricatie din tara – atrage atentia ca “taxa clawback” – o taxa pe cifra de afaceri introdusa in 2009 si aplicata exclusiv producatorilor de medicamente – a crescut in medie in anul 2018 cu peste 16% fata de anul 2017 si cu 45% fata de anul 2016, in vreme ce vanzarile de medicamente fabricate in tara au stagnat sau au scazut.

“Aceasta taxa, care penalizeaza fabricile de medicamente din tara obligandu-le la plata unor sume de bani care nu au legatura cu veniturile realizate de acestea, face ca toate planurile de dezvoltare sa fie oprite sau amanate pentru 2020. Exista un risc real ca tot mai multe medicamente care costa sub 25 lei sa nu mai poata fi fabricate in tara si ca cei 8 milioane de pacientii care le utilizeaza – in marea lor majoritate cu venituri mici si pensionari – sa nu le mai gaseasca in farmacii incepand cu 2019”, a explicat Dr Dragos Damian, Director Executiv PRIMER.

Taxa clawback a ajuns să aibă în 2018 o pondere de peste 20%

Rapoartele financiare depuse la autoritatile de resort de catre siturile de productie din tara, listate sau nu la bursa, arata ca taxa clawback a ajuns sa aiba in 2018 o pondere de peste 20% din cheltuielile operationale devenind astfel o povara inadmisibila pentru fabricanti. “Am aratat pe intreaga durata a anului 2018 ca taxa clawback este lipsita de transparenta si predictibilitate si ca reprezinta peste 35% din pretul de producator al medicamentelor ieftine. Din pacate insa am constatat ca Ministerul de Finante nu doreste sa discute cu fabricantii de medicamente din tara si ca nu s-au luat masuri reale pentru a reduce pentru 2019 riscul disparitiei medicamentelor care costa sub 25 lei”, a completat Damian.

Evolutia “taxei clawback” din ultimii 4 ani, probata in tabelul de mai jos, a facut ca peste 2000 de medicamente, in marea lor majoritate costand sub 25 lei si fabricate in tara, sa dispara din farmacii si spitale. La o “taxa clawback” de 30%, la cat se estimeaza ca va ajunge in 2019, toate medicamentele care costa sub 25 de lei sunt nerentabile iar producatorii vor fi obligati in cele din urma sa le scoata din portofoliu. Mai mult, platind aproape 50% taxe si impozite, fabricantii din tara nu au cum sa se dezvolte in continuare, pierzand din competitivitate. Astfel ca escaladarea acestei taxe face rau la toata lumea: pacientii nu mai gasesc medicamentele de care au nevoie la pretul corect, sistemul sanitar va trebui sa plateasca mai mult pentru tratamente mai scumpe iar industria nu va putea sa-si continue planurile de modernizare si extindere.

Din PRIMER fac parte cele mai importante 18 fabrici de medicamente din tara: AC HELCOR, ANTIBIOTICE, B.BRAUN, BIO-EEL SRL, BIOFARM, GEDEON-RICHTER, INFOMED FLUIDS, LABORMED-ALVOGEN, LAROPHARM, MAGISTRA CC, POLISANO PHARMACEUTICALS, ROPHARMA, SANTA SA, SLAVIA PHARM, ZENTIVA, TERAPIA-SUN PHARMA, TIS PHARMACEUTICAL, VIM SPECTRUM.”