Concluzia britanicilor după ce au ascultat piesa României de la Eurovision. Țara noastră nu a prins finala

Anul acesta România nu ajunge în marea finală Eurovision 2023. Theodor Andrei, reprezentantul nostru, nu a reușit să impresioneze publicul internațional, așa că drumul României în concurs s-a oprit seara trecută, 11 mai. Prestația din semifinala a doua a concursului muzical a fost aspru criticată.

Joi seară a avut loc semifinala a doua a Eurovision 2023. Reprezentanți din 15 state au urcat pe scenă, iar în urma votului publicului doar artiști din 10 țări au trecut mai departe. Din păcate, România nu s-a aflat printre învingători. Pe scena de la Liverpool a urcat și Theodor Andrei, reprezentantul nostru, care a interpretat piesa „D.G.T. (Off and on)”. Însă, prestația sa nu a fost pe placul publicului, iar cântărețul nu a reușit să obțină calificarea.

Theodor Andrei a fost al treilea artist care a urcat pe scenă. Tânărul de numai 18 ani a impresionat publicul prezent, însă, se pare că nu și pe telespectatori. Eșecul României a fost prezis încă de la început de către BBC.

„Conceptual, melodia, descrie o relaţie toxică şi lupta de a alege între pasiune şi autoconservare. Andrei, care are doar 18 ani, trăieşte în psihodramă, sună când trist, când sordid, cu remuşcări şi furios. Dar când cântă replici de genul: I’m begging you, take off your clothes and step on me, este cu adevărat supărător. Pronostic: Eliminat în semifinala doi”, a fost veridicul BBC.

Cele zece țări calificate în finala Eurovision 2023, în urma prestațiilor din cea de-a doua semifinală, sunt: Albania, Cipru, Estonia, Belgia, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia, Slovenia.

„Nu face mare brânză”

Eșecul României de la Eurovision a fost prezis și de către Mihai Trăistariu. În fiecare an artistul analizează reprezentanții României, iar de data aceasta lui Theodor Andrei nu i-a dat nicio șansă. Artistul a spus că reprezentantul României la Eurovision 2023 este un tânăr cu mult talent, însă melodia pe care a ales-o a fost una destul de proastă, care nu avea cum să aibă priză la public.

„Am încredere în el ca artist, îl cunosc de mic, l-am jurizat pe la 4-5 concursuri, era foarte bun, se remarca încă de pe atunci, avea personalitate, deci el ieșea din mulțime. Am înțeles că face și actoria acum, este dezinvolt, are scena la picioare. Problema este că piesa pe care a ales-o nu mi se pare cine știe ce. Stilul abordat, rock-ul ăsta agresiv, limba română, parcă nu văd… Părerea mea e că nu face mare brânză cu piesa asta. El ca artist îmi place, dar piesa asta nu.

M-am uitat la sondaje, casele de pariuri din Europa l-au pus pe locul 42 din 43, ultima e Albania, deci dacă ar fi să fie așa… Oricum asta e, nu mai poate să schimbe piesa, trebuie să meargă mai departe. Poate vine cu o schimbare, cu un show spectaculos, ceva. Sunt și străini care vin cu piese de rahat și după o lună de pregătiri fac un show trăznet, iau ochii, culeg voturi și schimbă clasamentul”, declara Mihai Trăistariu.

