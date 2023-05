Theodor Andrei și piesa ce reprezintă România la Eurovision, făcuți K.O. În Norvegia ni s-au adresat cele mai dure cuvinte

Theodor Andrei este reprezentatul României la Eurovision 2023! Artistul va cânta piesa D.G.T (Off and On), în cea de-a doua semifinală, joi, când va urca pe scenă cu numărul 3.

Theodor Andrei va reprezenta România la Eurovision România 2023, cu piesa D.G.T (Off and On). În această seară începe marea competiție Eurovision Song Contest 2023, cu prima semifinală, transmisă în direct la TVR 1, TVR Internaţional și TVR+, de la ora 22.00. Fanii, vloggerii, jurnaliștii au comentat, ca-n fiecare an, prestațiile tuturor participanților. Bineînțeles că, România n-a scăpat! Doar că anul acesta, țara noastră s-a aflat mai mult pe lista neagră, fiind criticată dur de multă lume.

Recent, invitații din cadrul show-ului „Adresse Liverpool“, de la televiziunea publică norvegiană NRK, au desființat momentul României din acest an. Cei prezenți în acest format TV au adresat cuvinte grele la adresa reprezentantului nostru, al piesei și chiar al dansatorilor din finala Selecției Naționale 2023.

Ce au putut să spună câțiva norvegieni despre piesa României

Criticile au venit pe bandă rulantă și au fost foarte dure.

„Un aranjament foarte dezordonat, ca și cum te-ai duce în pivniță fără o lanternă. Nici nu știi unde să te uiți“.

„Nu are deloc carismă. Zero dinamism, zero show. E neplăcut să te uiți, chiar doare!“.

„Un show de striptease cu un tip îmbrăcat ca personajul Beetlejuice din film. Apoi mai sunt două doamne care arată a dansatoare de striptease. Și doi băieți care nu au fost niciodată la dans. Pur și simplu se plimbă pe scenă. Nu are sens“.

„La început am fost fericită, pentru că mi s-a părut că arată cool. La început vrei să stai cu el, apoi îți vine să ceri ceva de băut“.

„România e țara în care #metoo s-a dus să moară. Nu putem premia asta, îi dau un punct“.

„Eu îi dau 2 puncte. Nu vă uitați la mine și nu mă întrebați de ce sunt așa de bună. Ar fi prea dureros să-i dau un punct“.

„Eșuează mizerabil să fie sexy. E cea mai proastă combinație între (piesele) «Ghetto Superstar» și «Feelling Good». Eu mă simt prost. Un punct“.

„M-a întărâtat atât de rău… M-a înfuriat. Un punct!“.