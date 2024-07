Concurenta de la Insula Iubirii care a trăit un coșmar aseară! „Simt că cineva ne desparte”

O concurentă de la Insula Iubirii a urmărit imagini cu totul durerioase. A trăit un real coșmar seara trecută, după ce Radu Vâlcan a arătat fetelor imagini de pe insula băieților. S-a aprins, din nou, flacăra ispitei, iar concurenta a descoperit că partenerul de viață a trădat-o. Iată detaliile mai jos, în articol.

În ediția care a rulat seara trecută, Radu Vâlcan a întrerupt petrecerea care a avut loc pe insula fetelor. Flacăra ispitel s-a aprins, din nou, iar una dintre concurente a trăit un real coșmar. A fost nevoită să privească imagini cu totul dureroase prin care a realizat că loialitatea i-a fost trădată. Prima concurentă căreia i-a trecut prin gând iubitul a fost Iustina Login. Și-a dorit să nu fie vorba de Cornel Luchian. Ea a spus că atunci „când vine Radu deja știi de ce a venit. E o veste proastă”.

Concurenta de la Antena 1 care a avut parte de surprize nu tocmai plăcute a fost chiar Cristina Rotaru. Tânăra a vizualizat imagini cu soțul ei, aflat pe insula băieților. În compania ispitei Diandra, Andrei Rotaru a avut un comportament care a creat suferință soției sale. Cristina Rotaru susținea că soțul ei nu ar fi în stare să încalce limitele. Totuși, Andrei Rotaru s-a sărutat cu o ispită pe insulă și și-a arătat dorința de a deveni tătic.

„Îmi mențin părerea. Andrei a jucat un joc. Era normal să mă doară pentru că eu îl iubesc și țin la el și nu sunt obișnuită să îl văd în astfel de ipostaze, dar până la urmă de asta suntem aici. Eu nu pot îmbrățișa răul, nu mă pot gândi la lucrurile acestea serioase cu zâmbetul pe buze, dar am o stare de liniște. Nu ar da cu piciorul la o căsnicie de zece ani pentru distracție. Totuși, are o vârstă. Să renunțe la noi ar fi prea mult”, a susținut Cristina Rotaru.

Radu Vâlcan i-a prezentat Cristinei Rotaru imaginile de pe insula băieților.

Imaginile pe care Cristina Rotaru le-a văzut i-au creat suferință. Acum, concurenta de la Insula Iubirii își pune întrebări legate de mariaj. Andrei Rotaru îi mărturisise ispitei Diandra, înainte să se sărute, că: „Simt că cineva ne desparte”.

Cristina: A venit dezamăgirea vieții mele. Am văzut negru în fața ochilor. Nu credeam că poate să-mi facă una ca asta și am rămas împietrită la vederea imaginilor.

Daiana: Nu poți să ai încredere în nimeni în totalitate. Mie mi se părea așa frumoasă relația lor, câtă încredere are ea în el și cum vorbea ea despre el.

Simona: În acele imagini, mie mi s-a părut că Andrei încerca să-i spună că o place, că vrea mult mai mult și chiar ispita încerca să-l facă să înțeleagă că totuși mai e și Cristina pe acolo, adică în viața lui.

Iustina: Cristina știe mai bine, dar cred că orice s-ar întâmpla, ea îl va ierta. Ea nu-și vede viața fără el.

Maria: Mă uitam la Radu și mă uitam la tabletă și nu-mi venea să cred cum Andrei a gafat.

Cristina: E ireal. Eu încă cred că trăiesc un vis de cele mai multe ori. Nu știu cum să mă mai comport. Trec de la o stare la alta. (…) Cum e posibil ca un om care te iubește a doua zi să se îndrăgostească de altcineva?