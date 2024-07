Cum arăta Maria Tebieş, ispita care a pus ochii pe Cornel, până să fie celebră şi operată. E de nerecunoscut

Sezonul opt Insula Iubirii este în plină desfășurare. Cinci cupluri și-au supus relația testului din Thailanda și trebuie să treacă tentația oferită de cele 20 de ispite. Din „echipa” ispitelor feminine, Maria Tebieș, o voluptoasă brunetă, s-a făcut remarcată. Aceasta l-a cucerit pe Cornel cu formele sale apetisante, însă cum arăta Maria înainte să fie celebră și operată.

Din suita de ispite feminine de la Insula Iubirii, Maria Tebieș este una dintre cele mai interesante. Cu forme apetisante și o dispoziție cât se poate de bună, bruneta pare că l-a pus pe jar pe Cornel, partenerul Iustinei, încă din primele zile. Dacă acum tânără este o brunetă voluptoasă, cum arăta înainte să treacă pragul medicului estetician.

Maria Tebieș are 26 de ani și este una din ispitele principale din noul sezon Insula Iubirii. Bruneta este medic rezident, s-a născut în Canada, iar la 17 ani a venit în România ca să studieze medicina. Maria este singură de mai bine de patru ani şi nu exclude posibilitatea de a își găsi jumătatea în Thailanda.

La Insula Iubirii, Maria a pus ochii pe Cornel, partenerul Iustinei, care pare că va ceda farmecelor ispitei. Formele voluptoase, buzele cărnoase și atitudinea sexy pare că l-au zăpăcit pe Cornel, care stă tot mai des în compania Mariei. Acum, tânără este o bombă sexy, însă cum arăta înainte.

Din anul 2021, Maria Tebieș a început să apeleze la schimbări pentru a își îmbunătăți aspectul fizic. Primul pas a fost să se vopsească blondă. Iar, ulterior și-a operat nasul, și-a pus implanturi mamare, iar mai apoi și-a mărit buzele. Însă, și înainte de toate aceste transformări, ispita făcea furori, căci natura a fost foarte generoasă cu ea, înzestrându-o cu o frumusețe naturală.

Deși Maria Tebieș face pași importanți în relația cu Cornel, Iustina, partenera acestuia, nu vede nici un pericol în ispită. Tânăra nu a fost impresionată de brunetă sau de colegele sale și nu s-a sfiit să își spună liber părerea.

„Toate arată la fel. Adică toate fetele sunt urâte, toate ispitele. Am zis și eu la mișto că sunt frumoase. Mai ales ispitele cu care a stat Cornel. Deci eu când le-am văzut pe fetele alea două, am spus Doamne, nu că am încredere. Ci am cea mai mare încredere în mine. Eu eram peste fetele astea pe care Cornel le-a ales să stea de vorbă cu ele sau cine știe ce au mai făcut ei, au stat la răsărit, inimioare pe plajă.

Nu sunt geloasă acum, sinceră să fiu. Chiar nu sunt deloc geloasă, că nu am pe cine să fiu. Pe fetele alea nu pot să fiu geloasă. Nu mi-au plăcut, eu eram ispita acolo, nu ele. Eu arătam mai bine decât toate ispitele de acolo. Eu puteam să fiu ispita supremă în seara aceasta. Nu că mă laud eu acum, din neîncrederea mea în încrederea pe care mi-am dat-o în seara aceasta, când le-am văzut pe ele, e un lucru bun. Cornel a ales-o pe cea mai grasă și cea mai urâtă.”, a declarat Iustina, la testimoniale.