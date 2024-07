Ce studii are Marcel de la Insula iubirii? Lui „Maluma” i-a plăcut mai mult „şcoala vieţii”

Marcel Andrei (34 de ani), intitulat ”Malumba baby”, a reușit să devina un personaj-cheie în noul sezon Insula iubirii. Încă de la primele apariții în show-ul de la Antena 1 ispita bărbătească a atras toate privirile cu fizicul său și cu stilul său unic de a fi. Ei bine, puțini știu că în spatele acestei imagini de „bad boy”, Marcel ascunde o poveste de viață emoționantă și un trecut nu tocmai lipsit de griji.

Dincolo de fizicul său și de imaginea de "băiat rău" pe care și-a creat-o, Marcel Andrei a demonstrat că este un bărbat sensibil, un familist convins, cu un trecut destul de dureros. Recent, în timpul filmărilor de pe Insula iubirii, ispita și-a deschis sufletul în fața colegilor și și-a prezentat povestea de viață.

Cine este Marcel și ce studii are, de fapt

Încă de la o vârstă fragedă, părinții lui s-au despărțit, iar el a rămas în grija mamei sale, Elena. Avea doar 17 ani când și-a luat viața în piept și a plecat de acasă. Marcel a absolvit liceul, însă nu a continuat studiile, alegând să se angajeze în slujba țării.

O perioadă a lucrat în armată – ca și caporal – însă nu s-a regăsit complet în această meserie, motiv pentru care – acum 8 ani – a renunțat la armată. A luat-o de la zero și a decis să se mute în Anglia, după care și-a mutat reședința în Tenerife. În prezent, ispita ”Maluma baby” locuiește în Insulele Canare și lucrează ca barman la un restaurant de lux.

„Eu sunt plecat de acasă de la vârsta de 15 ani. Ai mei lucrau ca și gardieni publici amândoi și după aceea nu le-a mai convenit salariul, nu mai era suficient și după aceea, a plecat mama mea, după aceea și tatăl meu și pe parcurs s-au despărțit. Așa a fost să fie… De la vârsta de 15 ani am rămas singur. Eu am o istorie (n.r. arată către tatuaje). Este sora mea, nepoata mea, mama și numele tatălui meu. Am și un soldat pentru că am lucrat cinci ani în armată și mi-am făcut tatuajele astea ca să fiu aproape de familie pentru că mereu eram departe”, a povestit ispita Marcel, la Insula iubirii.

Impresionată de povestea de viață a lui Marcel, Maria, concurenta care petrece cel mai mult timp cu el, a mărturisit că nici prin cap nu-i trecea ce se află în spatele aspectului de ”bad boy” (n.r. băiat rău) pe care-l afișează. Concurenta se declară cucerită de modul și felul în care ”Maluma de România” o tratează: „Eu când l-am văzut pe Marcel pentru prima dată la ceremonia ispitelor, îmi inspiră un bad boy și atât. Nicio secundă nu mi-a trecut prin cap că el are sufletul ăsta. A avut tot timpul grija mea, a vrut să vadă dacă sunt bine, dacă am praf în ochi, dacă am ceva, deci tot timpul a fost foarte grijuliu cu mine și tot timpul a fost atent dacă mă sperii sau ceva, deci a fost grijuliu. A făcut o alegere foarte bună Dani”, a spus Maria.