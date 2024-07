Ziua și scandalul la ”Insula Iubirii”! Dezvăluiri uluitoare despre cel mai nou concurent! ”A cheltuit banii de la nuntă pe droguri”+ A înșelat-o!

O nouă zi, un nou scandal la ”Insula Iubirii”! Concurenții și ispitele acestui sezon par că au fost aleși ”pe sprânceană” pentru a ține prima pagină a ziarelor. Din păcate, doar cu lucruri negative! De data aceasta discutăm despre Claudiu, cel mai nou concurent din cadrul emisiunii. Iubitul Simonei pare să ascundă un mare secret, și anume un copil pe care l-ar neglija în totalitate, spun sursele CANCAN.RO.

După ce CANCAN.RO v-a dezvăluit că Dany Boy și-ar fi agresat fizic mai multe foste iubite, că iubitul Iustinei și-ar fi bătut mama copiilor și că ispita Eric și-ar fi obligat fosta să se prostitueze în Elveția, acum detonăm o altă bombă! Nicio zi fără controverse la ”Insula Iubirii”. Nu știm cum sau de ce, dar, sezonul acesta, fiecare concurent pare să ascundă foooarte mulți scheleți în dulap! Ne întrebăm cine urmează în curând! Până una, alta, să discutăm despre Claudiu!

Simona și Claudiu sunt cel mai nou cuplu intrat în competiție, ea-tehnician unghii, el- patron de studio de videochat. Deși Claudiu i-a fost infidel iubitei sale, aceasta a reușit să treacă totuși peste episodul respectiv, iar acum au venit să își testeze iubirea în fața întregii țări. Dacă trec sau nu testul, descoperim cu altă ocazie, acum vrem să vă spunem ce-am aflat despre Claudiu!

De la casting, cei doi au povestit că bărbatul are un copil dintr-o relație anterioară. Pare-se, Claudiu s-ar fi despărțit de fosta parteneră chiar în timp ce aceasta era însărcinată. La scurt timp după separare, Claudiu ar fi cunoscut-o pe Simona alături de care ar fi rămas chiar din prima noapte petrecută împreună. Au ieșit la primul date, concurenta l-a invitat la ea, iar de atunci formează un cuplu. Ba chiar au trecut împreună și peste momentul în care Claudiu a călcat strâmb. Cu chiu, cu vai, Simona l-a iertat într-un final! Cum rămâne însă cu fosta relația și copilul care a rezultat din aceasta?

Fosta lui Claudiu iese la atac: ”A cheltuit toți banii de la nuntă pe droguri”

În urmă cu un an și jumătate, o domnișoară l-a postat pe Claudiu pe un grup de dating, pentru a se interesa cine este, după ce l-ar fi cunoscut pe Tinder! Bam, bam! La un calcul simplu, tindem să credem că bărbatul ar fi avut Tinder fix la începutul relației cu Simona. Sperăm doar să-și fi șters aplicația după ce s-a cuplat oficial cu blondina.

Revenind, fetele de pe grupul respectiv i-ar fi sărit în ajutor domnișoarei curioase și i-au oferit detalii despre Claudiu. Culmea, printre membrele grupului se număra chiar și fosta lui Claudiu, adică mama copilului său! Supărată nevoie mare că bărbatul a părăsit-o chiar când era însărcinată în 5 luni cu fiul său, fosta a dat tot din casă și l-a făcut pe Claudiu cu ouă și cu oțet!

”E fostul meu soț. Fugiți cât puteți de el! Am divorțat fix acum 6 luni, deși eram însărcinată în 5 luni la momentul respectiv, pentru că am aflat că a cheltuit toți banii de ne-au rămas de la nuntă pe droguri și, colac peste pupăză, am aflat și de înșelat! FUGIȚI!”, a scris fosta soție a lui Claudiu de la ”Insula Iubirii”.

Așadar, deși patronul de studio de videochat a vrut să pozeze într-un tată responsabil și atent în cadrul emisiunii, se pare că realitatea este cu totul alta. După cum susține mama copilului său, Claudiu ar avea și probleme cu consumul de substanțe interzise, pe lângă faptul că nu și-ar îndeplini datoriile de tată pentru băiețelul său, Dominic.

”El încă nu și-a plătit datoria la mine și nu a cotizat nici măcar cu un leu pentru copil până în ziua de azi. Nu ar fi asta o problemă, că oricum nu îl las să vadă copilul și nu am nevoie de nimic de la el, dar așa, ca idee”, adaugă fosta concurentului de la ”Insula Iubirii”.

Recent, am primit mai mult informații despre cel mai nou cuplu de la ”Insula Iubirii”, pe adresa [email protected]. Claudiu nici măcar n-ar fi fost prezent la botezul propriului fiu, Dominic, spun sursele noastre. Deși pretinde că el și fosta soție au rămas în relații amiabile și că ar fi împărțit egal o afacere pe care o avea împreună, se pare că lucrurile nu ar sta deloc așa, susțin aceleași surse. Ba mai mult, Claudiu și fosta soție ar avea deseori conflicte în care ar fi și Simona implicată, dovadă că lucrurile nu-s deloc așa roz, cum pretind cei doi concurenți de la ”Insula Iubirii”. Claudiu și-ar fi lăsat fosta soție și fiul în Craiova și i-ar fi dat uitării aproape de tot.

Sursa noastră mai susține și că fosta soție a lui Claudiu și-a refăcut viață și iubește din nou de peste un an, însă, chiar și așa, conflictele dintre ea și concurentul de la Insulă par interminabile. Pentru că bărbatul ar refuza în continuare să își îndeplinească atribuțiile de tată pentru micuțul său, între el și fosta soție ar exista aproape lunar tensiuni. Deși deține un studio de videochat unde, spune sursa noastră, Claudiu ar activa inclusiv ca model, și pare că are o situație materială chiar bună, concurentul nu și-ar ajuta copilul din punct de vedere financiar, spun sursele, care ne-au contactat pe adresa [email protected].

