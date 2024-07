Mega-scandal la ”Insula Iubirii”! Dezvăluiri terifiante despre Cornel: ”O bătea golănește pe Ada!” + ”A mai avut amante, Iustina a fost ultima!”

CANCAN.RO continuă seria dezvăluirilor de la ”Insula Iubirii”! De data aceasta, protagoniștii sunt Iustina și Cornel, ea- 26 de ani, el- 38 de ani și patru copii din fosta căsnicie. Acum, o apropiată a concurentului iese la atac și face declarații uluitoare! Agresivitate fizică în nenumărate rânduri, crize de nervi și numeroase episoade de infidelitate. Deși Iustina și Cornel s-au căsătorit în secret luna trecută și așteaptă primul copil împreună, trecutul nu le dă pace!

Ieri vă dezvăluiam, în exclusivitate ca întotdeauna, că Iustina și Cornel de la ”Insula Iubirii” s-au căsătorit în iunie și așteaptă primul copil împreună. Puteți vedea AICI toate detaliile poveștii. Astăzi, o apropiată a lui Cornel face declarații strigătoare la cer și îl acuză pe acesta de lucruri absolut oribile! Doamna cu pricina ne-a contactat din propria inițiativă, pe motiv că vrea să arate țării întregi ce ascund cei doi concurenți.

După cum a povestit Iustina în cadrul emisiunii, Cornel a avut un accident rutier grav în Italia, acolo unde locuia alături de prima sa soție și copiii lor, înainte să se cupleze cu ea. Acum, doamna respectivă, a cărei identitate dorim să o protejăm, confirmă cele spuse și oferă detalii cutremurătoare.

”Cornel lucra în construcții în Italia, el are opt clase, a făcut un curs de ucenic, apoi s-a angajat. El era fix în spatele șoferului la momentul accidentului. L-am ajutat cu cel mai bun avocat din Italia și l-a rezolvat cu despăgubirile, a primit o sumă foarte frumoasă din care el și fosta soție și-au cumpărat un apartament cu banii cash. El este pensionat în Italia pe caz de boală! A avut operație la creier, are o plăcuță de aur acolo, nu știu exact să explic, are și urmele de la operație, fix pe la ceafă. Osul cranian s-a fărâmat în urma accidentului, așa că acolo i-au pus o plăcuță de aur. Inclusiv oasele din partea inimii s-au fărămât. Medicii din Bologna au fost foarte buni! A fost în comă aproape o lună, nu avea multe șanse să trăiască”, afirmă femeia.

În plus, persoana care ne-a contactat explică și cum stă treaba cu firma de construcții pe care aceștia ar fi avut-o în România.

”Firma lor din România era doar pe numele fostei soții, el nu avea voie să muncească, pentru că este pensionat pe caz de boală în Italia. În prezent, firma a dat faliment. Nu știu foarte multe detalii în acest sens”, spune femeia.

”Cornel și-a bătut propriul tată”

În legătură cu cei patru copii pe care Cornel îi are alături de fosta parteneră, sursa noastră spune că acesta îi iubește mult pe cei mici, însă față de fosta soție ar fi fost violent fizic în nenumărate rânduri. Acuzațiile nu se opresc aici, însă! Pare-se, obsesia lui Cornel pentru jocurile de noroc ar fi cauzat aceste episoade agresive fața de mama copiilor lui, obsesie pe care ar avea-o chiar și acum, în relația cu Iustina, pretinde femeia.

”Primii trei copii s-au născut în Italia, al patrulea în România. Își iubește copiii, asta nu pot nega, dar fostei îi făcea de toate! Are manie să joace la jocuri de noroc, a pierdut mulți bani. Cornel o bătea golănește fosta lui soție! În familia lor așa se obișnuia! Are accese de furie, sunt motivate medical din cauza leziunilor pe care le are la creier. Când este obosit psihic, devine foarte agresiv! Când juca la jocuri, fosta soție afla mereu. Sigur mai joacă și-n prezent! Cornel și-a bătut și propriul tată! Într-adevăr, și tatăl lui era agresiv… Dar dacă nu era mama copiilor lui să se bage între ei, nu ieșea bine! Poate ajunge la violență extremă! Vă spun sincer, mă doare ce vă spun”, pretinde sursa.

Iustina a recunoscut și în cadrul emisiunii că iubitul ei a mai călcat strâmb, inclusiv când a trimis-o să se opereze pe banii lui în Turcia. Chiar și așa, se pare, problemele lui Cornel în legătura cu infidelitate ar fi mult mai grave decât au fost expuse în cadrul show-ului. În fosta căsnicie, acesta și-ar fi înșelat mama copiilor în nenumărate rânduri, cu femei diferite.

”Diplomele Iustinei sunt cumpărate”

”Cornel a mai avut amante, Iustina este ultima dintre ele. Eu știu că și Iustina e ca el, de același calapod ca el. Eu m-am informat despre ea, diplomele Iustinei de la facultate sunt cumpărate”, adaugă femeia care ne-a contactat.

Supărată să vadă cât mint Cornel și actuala iubită în legătura cu mariajului concurentului din trecut, femeia a hotărât că este momentul oportun să arate care ar fi adevărata față a lui Cornel.

”Fosta lui soție nu este grasă, ea nu a avut nevoie de operații estetice! A avut nașteri grele, cel de-al treilea copil are autism. Acel copil este foarte legat de Cornel. Copiii nu prea sunt apropiați de Iustina, ei o vor doar pe mama lor. Cel puțin, cu cel care are autism, Iustina nu are nicio șansă!”, încheie sursa noastră.

Rămâneți cu ochii pe CANCAN.RO, căci seria dezvăluirilor uimitoare despre ”Insula Iubirii” va continua! Știm informații care vă vor lăsa mască, atât despre concurenți, cât și despre ispite! Habar nu aveți cu cine a petrecut la mare una dintre ispitele acestui sezon, avem poze și clipuri incendiare! Fiți pe fază!

