Concurentele de la Insula Iubirii, în vizorul Oanei Monea. Bianca Iotu și „Principesa” Ghiurcă au ieșit cele mai „șifonate”

Oana Monea și concurentele Insula iubirii
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Concurentele de la Insula Iubirii au intrat pe mâinile Oanei Monea! Sprâncenele concurentelor de la Insula Iubirii au ajuns în centrul atenției, după ce Oana Monea a analizat forma, culoarea și tehnicile de micropigmentare alese de participantele sezonului. Bianca Iotu și „Principesa” Ghiurcă s-au numărat printre cele care au primit cele mai mici note, în timp ce alte concurente au fost apreciate pentru aspectul natural al sprâncenelor.

Participantele de la Insula Iubirii sunt urmărite atent nu doar pentru relațiile și momentele controversate din emisiune, ci și pentru felul în care se prezintă în fața camerelor. De această dată, atenția s-a mutat asupra unui detaliu care poate influența semnificativ fizionomia: sprâncenele. Oana Monea, specialistă în dermopigmentare, a trecut în revistă aspectul acestora și a evidențiat ce ar putea fi îmbunătățit în cazul fiecărei concurente.

Bianca Iotu și „Principesa”, printre concurentele cu cele mai mici note

Bianca Iotu s-a numărat printre concurentele care au primit una dintre cele mai mici evaluări. Sprâncenele sale au fost notate cu 5 din 10, principalele aspecte evidențiate fiind culoarea prea închisă și stilul considerat demodat. În varianta propusă de specialistă, acestea au fost deschise la culoare și conturate mai discret, pentru a obține un rezultat mai natural.

„O avem pe Bianca, care cel puțin aici poartă sprâncene de nota 5. De ce? Pentru că sunt foarte închise și sunt foarte demodate. Hai să încercăm să le facem o idee mai modernă și să îi stea mult mai bine.”, a afirmat Oana Monea.

O evaluare similară a primit și Principesa, concurentă apreciată pentru frumusețea sa, însă al cărei stil de conturare a sprâncenelor nu a convins-o pe Oana Monea. Aceasta a primit tot nota 5 din 10, din cauza nuanței foarte închise, care poate accentua excesiv trăsăturile feței. Varianta propusă presupune o intervenție minimă: deschiderea culorii și modificarea discretă a formei, astfel încât rezultatul să fie mai armonios, fără o schimbare radicală de stil.

„Și aici cireașa de pe tort, o fată foarte frumoasă, o fată de care mie îmi place foarte tare, cu sprâncenele acestea care nu-mi plac, așa că o să-i dau un 5 din 10, dar o să-i le fac 10 din 10 și pentru ea o să fie destul de simplu să și le fac așa, pentru că nu o să fac o schimbare foarte mare, doar o să le deschid și o să-i schimb foarte puțin așa.”

Schimbarea urmărește să pună mai bine în valoare trăsăturile feței, fără ca sprâncenele să devină elementul dominant al fizionomiei. Prin ajustarea nuanței și a formei, aspectul general capătă mai multă lejeritate, iar rezultatul este unul mai apropiat de tendințele actuale în materie de frumusețe. (VEZI VIDEO)

Ce note au primit celelalte concurente de la Insula Iubirii

Claudia a primit nota 6 din 10 pentru aspectul sprâncenelor, considerate prea groase și prea închise la culoare. În cazul ei, analiza a scos în evidență și un aspect pozitiv: rezultatul dermopigmentării anterioare. Forma realizată prin această tehnică a fost apreciată, iar modificările propuse au vizat în special adaptarea aspectului sprâncenelor la preferințele actuale și la trăsăturile sale.

„Claudia are sprâncenele așa și cam așa le poartă, mie nu-mi plac, sunt mult prea groase, mult prea închise, prefer să nu, dar am o variantă mai bună pentru ea, deci am zis nota 6”, a spus Oana Monea.

În ceea ce privește concurenta nouă, Mira, sprâncenele micropigmentate au primit nota 7 din 10. Deși rezultatul nu a fost considerat unul dezastruos, există anumite detalii tehnice care ar putea fi corectate pentru a obține un aspect mai bine definit și mai potrivit fizionomiei sale.

„O avem și pe concurenta nouă, pe care momentan nu știu cum o cheamă, nu am putut să rețin. Are spâncelele dermopigmentate și le are făcute ceva cam prost, aș putea să spun. Nu foarte rău, nu e o tragedie, dar se poate și mai bine. Hai să spunem nota 7 din 10.”

Armina a fost evaluată tot cu nota 7 din 10. În cazul ei, sprâncenele naturale au reprezentat principalul element al analizei. Aspectul discret și lipsa unui contur excesiv au fost considerate avantaje, chiar dacă forma ar putea fi ajustată pentru a evidenția mai bine trăsăturile feței. Varianta propusă păstrează un rezultat natural, care poate fi purtat atât în combinație cu un machiaj elaborat, cât și în viața de zi cu zi.

„Să nu uităm de Armina, care în general le poartă cam așa, ea are sprâncenele naturale, nu mă deranjează absolut deloc, nu toată lumea trebuie să aibă sprâncenele perfecte, o să-i dau un 7 din 10, așa cum am zis, pentru că sunt naturale și le poartă foarte decent, foarte finuțe, nu ies, nu sar în evidență.”

Natasha a obținut nota 8 din 10, una dintre cele mai mari evaluări din analiza realizată. Totuși, sprâncenele sale au câteva particularități care ar putea fi îmbunătățite. Forma este considerată prea coborâtă în anumite zone, iar unele porțiuni par prea scurte. În plus, nuanța pigmentului prezintă reflexe gri-albăstrui, un aspect care poate influența rezultatul final.

„Mai departe. Natasha, un… Hai să fiu drăguță, 8 din 10. De ce 8 din 10? Pentru că sprâncenele aici sunt prea coborâte, aici sunt ușor picate.”

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