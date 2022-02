Confesiunile lui Laurenţiu Reghecampf despre viaţa amoroasă: „Bă, da’ noroc am avut de femei…”

Laurenţiu Reghecampf a fost întotdeauna discret în ceea ce priveşte viaţa sa privată. Acesta s-a ferit întotdeauna să vorbească despre problemele pe care le-a întâmpinat în ceea ce priveşte relaţiile prin care a trecut. Recent însă, şi-a deschis sufletul în cadrul podcastului „Acasă La Măruţă” şi a vorbit despre prima sa soţie, dar şi despre fiul acestora.

În 2008, Laurențiu Reghecampf şi Mariana Pfeiffer se despărţeau după 13 ani de conviețuire, timp în care a apărut și minunea din viața lor, băiețelul Luca. Antrenorul mărturiseşte că nici atunci lucrurile nu s-au încheiat în termeni amiabili, ba mai mult nu a avut o relaţie apropiată cu fiul său, din cauza tensiunilor care au existat între el şi mama tânărului.

CITEŞTE ŞI: DE CE BOALĂ SUFERĂ MARGA, MAMA LUI LAURENȚIU REGHECAMPF: “I-AU DESCOPERIT UN CANCER MAMAR, S-A ÎNTINS”

În acelaşi timp, Reghe a dezvăluit cum a ajuns Luca să locuiască alături de el în Abu Dhabi.

„Bă, da’ noroc am avut de femei. Dacă-mi aduc aminte şi de Mariana… Acum am o relaţie bună cu ea. Luca avea 15 ani jumate, eram în Abu Dhabi, a venit în vacanţă şi a zis eu nu mai plec. El stând în Germania. Eu cu Luca nu am vorbit câţiva ani buni, fiind în presiunea aia, îl certa Mariana când venea la noi. Îşi făcea poze cu ceilalţi copii şi ea îşi vărsa nervii pe el. I-am zis, mă, Luca, stai că trebuie să vorbim cu maică-ta. O sun pe Mariana şi spun, nu mai vrea să vină în Germania. Dar ce mă fac eu? Că nu pot să-l înscriu la şcoală. A zis că vine la judecătorie şi spune că vrea să stea cu taică-su’. Lasă-l la mine, îl înscriu la şcoală. Şi aşa a rămas Luca la mine. A trebuit să mă duc la şeic, să găsesc un loc la şcoală.”, a dezvăluit Laurenţiu Reghecampf despre prima soţie.

Ce spune Mariana Pfeiffer despre relaţia dintre fostul său soţ şi Corina Caciuc

În urmă cu câteva luni, CANCAN.RO a luat legătura cu fosta soție a antrenorului, care a făcut dezvăluiri fabuloase. Nu-l judecă pe Reghe, îl înțelege, dar a ținut să spună că ”totul este tras la indigo”, referire la ceea ce s-a întâmplat, în urmă cu mulți ani, în mariajul ei.

”Eu am o căsnicie fericită și nu țin partea cuiva. Nici lui Laurențiu, nimănui. Dacă el a hotărât ca restul vieții să și-l petreacă alături de altcineva, este numai decizia lui și nu are nimeni dreptul de a-i cere să și-o schimbe. Nici măcar Luca, fiul meu și al lui Laurențiu, nu are dreptul să-l judece pentru o asemenea hotărâre. Luca trebuie să-l respecte, fiindcă este tatăl lui, și să-l accepte alături de persoana lângă care Laurențiu este fericit”, sunt primele cuvinte ale Marianei.

A iertat, dar n-a uitat. ”Consider că toate pornesc din Univers. Karma funcționează. În cazul lui Laurențiu, căsnicia s-a oprit după 13 ani de căsnicie, nu 15 așa cum se afirmă. Parcă totul este tras la indigo. Și atunci, ca și acum, Laurențiu a aflat că va deveni tată după șase luni de când ne separasem, rugându-mă să divorțez cât mai repede întrucât cealaltă este gravidă. Și, într-adevăr, i-am acordat divorțul în două luni.

L-am înțeles și l-am ajutat pentru ca al doilea fiu al lui să-i poată purta numele. Am acceptat că totul se terminase și nu am încercat niciodată să-l despart. De altfel, eu m-am recăsătorit și mi-am găsit fericirea. Pe care o păstrez și azi. În ce-l privește pe Laurențiu, reafirm că e numai decizia lui și consider că știe ce e mai bine pentru el”, a declarat Mariana Pfeiffer, pentru CANCAN.RO.

Sursă foto: Arhivă Cancan