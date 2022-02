De ce boală suferă Marga, mama lui Laurențiu Reghecampf: “I-au descoperit un cancer mamar, s-a întins”

Laurențiu Reghecampf a făcut recent dezvăluiri emoţionante despre problemele de sănătate cu care se confruntă mama sa. Din păcate femeia a fost diagnosticată cu o boală gravă, cancerul, iar celebrul antrenor are grijă ca acesteia să nu îi lipsească nimic. Din nefericire, problemele din viaţa fiului său au reuşit să întristeze, după cum a declarat chiar acesta.

Laurențiu Reghecampf a trecut prin clipe extrem de grele după ce mama sa a aflat că are cancer. Acesta a făcut tot posibilul să o salveze pe cea care i-a dat viaţă, împreună au fost în Turcia, acolo unde medicii au făcut tot posibilul să o salveze.

CITEŞTE ŞI: LAURENŢIU REGHECAMPF A RUPT TĂCEREA DESPRE „NUNTA” DIN VARĂ: „NU AI CUM SĂ FACI O ASEMENEA ŢIGĂNIE”

În cadrul podcastului „Acasă la Măruţă”, Laurențiu Reghecampf a dezvăluit cum se simte mama sa în prezent. Se pare că starea sa de sănătate este mult mai bună, ba chiar are speranţe că totul se va termina luna aceasta. În prezent, mama acestuia locuieşte la ferma fiului său de la Snagov.

Mai mult, antrenorul a ţinut să dezvăluie faptul că problemele din viaţa sa au afectat-o destul de mult pe Marga Reghecampf.

„Mama e foarte bine, a făcut chimio. Am operat-o la sânul stâng, sper să terminam luna asta. I-a descoperit un cancer mamar, s-a întins puțin și la ganglioni. Stă la Snagov, la mine la ferma, e bine. Este foarte supărată pe Ana pentru discuțiile pe care le face. A stat numai cu noi în casa de când a murit tata. E surprinsă, e suparată, știe adevarul și nu acceptă asta.”, a dezvăluit antrenorul.

Întrebat de Cătălin Măruţă, dacă mama sa a cunoscut-o pe mama viitorului său copil, Laurențiu Reghecampf a răspuns: „Da, a cunoscut-o pe Corina.”

Cum s-au cunoscut Laurenţiu Reghecampf şi Corina Caciuc

Laurenţiu Reghecampf este decis să lase trecutul în urmă şi să se bucure de ce îi oferă viitorul. Alături de actuala sa parteneră, acesta şi-a găsit din nou liniştea, ba mai mult în câteva luni, familia lui se va mări cu încă un membru.

Deşi nu a dorit să intre prea mult în detalii, Reghecampf i-a făcut şi o declaraţie de dragoste frumoasei brunete.

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere. Dar nu direct, doar am văzut-o, după care am încercat să iau legătura şi să o cunosc cu adevărat. S-a întâmplat în urmă cu un an, doi. Nici nu cred că este important şi nu cred că interesează pe nimeni exact cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simţi pentru persoana respectivă şi ce se întâmplă de acum în colo. Sunt foarte fericit! O iubesc, o să avem un băiat împreună, adică simt că pentru mine lucrurile au luat o întorsătură foarte pozitivă”, a spus cunoscutul antrenor despre actuala sa parteneră în podcastul lui Cătălin Măruţă.

Sursă foto: Arhivă Cancan