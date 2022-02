Laurenţiu Reghecampf a rupt tăcerea despre „nunta” din vară: „Nu ai cum să faci o asemenea ţigănie”

Laurenţiu Reghecampf a decis să divorţeze de fosta sa parteneră după mai bine de 13 ani de relaţie. În vara anului trecut, cei doi şi-au reînnoit jurămintele, însă cunoscutul antrenor susţine că nu ştia nimic despre petrecere. Iată ce dezvăluiri a făcut în cadrul podcastului „Acasă La Măruţă”.

Laurențiu Reghecampf şi cunoscuta impresară s-au căsătorit în urmă cu peste 13 ani, în Las Vegas. Ulterior, cei doi au organizat nunta și la Snagov, acolo în vara anului 2021 și-au reînnoit jurămintele!

Laurenţiu Reghecampf a rupt tăcerea despre „nunta” din vară

Deşi întotdeauna a fost discret în ceea ce priveşte viaţa sa personală, antrenorul a acceptat invitaţia lui Cătălin Măruţă la podcastul său, iar acolo a dat detalii despre cum au decurs, de fapt, lucrurile la „nunta” din vară.

Laurențiu Reghecampf susţine că nu ar fi ştiut nimic despre petrecere, ba mai mult decât atât, i-ar fi spus fostei sale partenere că nu îşi doreşte să participe la eveniment. În acelaşi timp, antrenorul a recunoscut că a greşit pentru că a fost prezent, deşi lucrurile nu mai funcţionau în fosta căsnicie.

„Eu i-am spus că nu vreau. Eu m-am întors la 8 şi jumătate în ţară şi nu ştiam ce face ea. Când am intrat în biserică, erau 200 de persoane şi 3 camere de luat vederi. Eu când am venit acasă, totul era pregătit. I-am spus că nu e ok, nu ai cum să faci o asemenea ţigănie fără să mă întrebi pe mine. Ea a făcut lucrul ăsta premeditat, ca să mă aibă pe mine la mână. Noi stăm numai să ne certăm, vine salvarea, poliţia, pompierii. Ce ai făcut aici? Hai să încheiem. Am luat-o de o parte, i-am zis că nu simt să facem asta. În fine, m-am dus şi recunosc că am greşit. I-am spus că nu avem cum să mergem mai departe.”, a dezvăluit Laurenţiu Reghecampf.

Laurenţiu Reghecampf, mesaj ferm pentru fosta soţie

Printre subiectele dezbătute, în pocastul lui Cătălin Măruţă, antrenorul a vorbit despre băiatul pe care îl are cu celebra impresară.

Acesta a explicat faptul că a depus câteva acte prin care o lasă pe fosta sa soţie să se ocupe de creşterea fiului său, însă dacă aceasta nu poate este bucuros să îl ia pe micuţ în grija sa.

„S-a dus în nişte chestii care sunt total neadevărate. Nu i-am cerut nimic, nu i-am făcut nimic, eu am introdus numai o cerere de divorţ fără partaj, fără absolut nimic. Ba mai mult, i-am dat dreptul să-l crească pe Bebe, să aibă grijă de el. Dacă nu poate îl iau eu, nu e niciun fel de problemă”, a spus antrenorul.

Întrebat de Cătălin Măruţă dacă i-ar plăcea acest lucru, Laurenţiu Reghecampf a spus fără să stea pe gânduri: „Da!”.

Sursă foto: Instagram