Consilierul lui Volodimir Zelenski rupe tăcerea! Ce se întâmplă, de fapt, în Kiev: ”Ucraina suntem noi!”

Mihailo Podoliak, consilierul lui Volodimir Zelenski, a participat la ultimele trei runde de negocieri cu Rusia și asigură că la Kiev situația este sub controlul Guvernului. Anunțul a venit la 14 zile distanță de când Ucraina a fost invadată de ruși.

Pe Twitter, Mihailo Podoliak îndeamnă poporul să fie unit și să nu abandoneze, sub nicio formă, lupta.

“Țara lucrează. Centrul administrativ este la locul său, așa cum trebuie să fie, în centrul Kievului. Totul este sub control. Pentru că Ucraina suntem noi”, a spus consilierul lui Volodomir Zelinski în mesajul video filmat, aparent, pe străzile din Kiev.

Consilierul lui Volodomir Zelenski a anunțat ce se întâmplă în Kiev. Câți civili au fost evacuați, miercuri, din Ucraina

Peste 40.000 de civili au fost evacuați, miercuri, din Ucraina în cele 12 ore de la începerea acordului de încetare a focului. Autoritățile au întâmpinat, totuși, dificultăți mari pentru a-i scoate pe oameni din zonele de conflict din jurul orașelor Kiev, Harkov și Mariupol.

“Peste 40.000 de femei și copii au fost evacuați din toată Ucraina într-o singură zi. Am încercat să evacuăm 100.000, dar nu am reușit”, a scris a anunțat negociatorul ucrainean David Arakhamia, potrivit The Guardian.

Potrivit Sky News, autoritățile ucrainene au anunțat că civilii au putut părăsi orașul Sumî, din nord-estul țării, părți din regiunea Kiev și orașul Enerhodar, din sud.

Potrivit UNIAN, civilii au fost evacuați prin coridoare umanitare, după cum urmează: Sumî – Poltava, Izyum – Lozovaia, Energodar – Zaporojye, Mariupol – Zaporojie, Vorzel, Bucha, Borodianka, Gostomel – la Kiev.

Evacuarea civililor din zonele critice de război a fost amânată de câteva ori în ultimele zile. Luni, 7 martie, ministerul Apărării rus a declarat un nou regim de tăcere și a permis deschiderea a șase coridoare umanitare pentru a evacua civilii ucraineni. Potrivit rutelor propuse de partea rusă, coridorul de la Kiev ducea spre Belarus, iar civilii care doresc să plece de la Harkov aveau doar un coridor care ducea spre Rusia.