Negocierile dintre Rusia şi Ucraina s-au încheiat. Ce au discutat oficialii

Negocierile dintre Rusia şi Ucraina s-au încheiat. Oficialii celor două ţări au convenit că vor respecta un acord privind încetarea focului pentru organizarea coridoarelor umanitare. Din nefericire, războiul va continua.

Federaţia Rusă şi Ucraina au discutat în detaliu chestiuni umanitare, militare şi problema unei viitoare reglementări politice, a spus Medinsky.

Medinsky a calificat acordurile la care au ajuns în negocierile cu delegaţia ucraineană un progres semnificativ. Părţile au convenit asupra mai multor aspecte umanitare, inclusiv posibilitatea unei încetări temporare a focului pentru organizarea coridoarelor umanitare.

CITEŞTE ŞI: VLADIMIR PUTIN L-A SUNAT PE EMMANUEL MACRON, ÎN A OPTA ZI DE RĂZBOI: ”TE MINȚI SINGUR”

Se pare însă că delegaţia ucraineană nu a obţinut rezultatele aşteptate şi va continua dialogul în a treia rundă de negocieri, transmite CNN.

Mihail Podolyak, consilier al şefului biroului preşedintelui Ucrainei, a transmis un comentariu privind posibilitatea unei încetări temporare a focului pentru organizarea coridoarelor umanitare: „Nu peste tot, ci doar în acele locuri în care, de fapt, vor fi amplasate în sine coridoarele umanitare, se va putea înceta focul în timpul evacuării. În acest scop, se vor organiza canale speciale de comunicare şi interacţiune în imediata apropiere. Se vor forma proceduri logistice viitoare şi adecvate”.

Acesta a comunicat că negocierile pentru pace au eşuat: „Din păcate nu am obţinut rezultatele la care ne-am aşteptat şi singurul lucru pe care pot să-l spun este că am discutat suficient de detaliat despre aspectul umanitar, pentru că destul de multe oraşe sunt acum înconjurate de o situaţie dramatică în ceea ce priveşte distribuţia de alimente şi medicamente şi posibilitatea evacuării. Am convenit să continuăm negocierile în runda a treia, cât mai curând posibil”.

Sursă foto: capturi video