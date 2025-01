Contabilă în țara natală, femeie de serviciu în România: ”Stau ilegal aici”

Povestea impresionantă a Soniei (nume schimbat pentru a-i proteja identitatea), o tânără de 35 de ani din Kenya, scoate la lumină provocările și sacrificiile pe care mulți oameni din țările în curs de dezvoltare le fac în căutarea unui trai mai bun. Fostă contabilă în Dubai, Sonia a ajuns în România cu promisiunea unui loc de muncă bine plătit, dar s-a trezit prinsă într-o rețea de minciuni și abuzuri din partea unor agenții de recrutare. Astăzi, locuiește ilegal în România, după ce speranțele și economiile i-au fost distruse.

Sonia a avut un parcurs educațional impresionant. Provenită dintr-o familie cu nouă copii, a absolvit Universitatea, obținând o diplomă în Finanțe, și a lucrat ca contabil principal timp de trei ani în Dubai, câștigând un salariu de mii de euro lunar. Însă pandemia de COVID-19 a schimbat totul.

După ce granițele s-au redeschis, Sonia a decis să plece din nou din Kenya, sperând să-și construiască o viață mai bună. Agenția de recrutare i-a promis un post de agent de vânzări pentru o companie care vinde apartamente de lux în România, dar realitatea a fost cu totul alta.

Când a primit permisul de muncă, a aflat că era pentru femeie de serviciu. Sonia a întrebat agenția ce înseamnă și i-au spus că așa scrie doar pentru ca procedurile de angajare să meargă mai ușor. Dar când a ajuns în România, a descoperit că, în loc de vânzări, ea trebuia să facă curățenie.

Pentru a veni în România, Sonia a cheltuit o sumă enormă – peste 4.000 de euro – pentru taxe de recrutare, bilete de avion și acte. Cu toate acestea, în loc de oportunitățile promise, Sonia a fost tratată cu lipsă de respect.

Între timp, din cauza întârzierilor agențiilor de recrutare și a actelor incomplete, Sonia a ajuns să locuiască ilegal în România. Acum, Sonia stă ilegal aici. Dacă autoritățile o prind, o vor trimite înapoi în Kenya.

„Dar eu nu mai am nimic acolo. Nu am bani, nu am un loc al meu. Am vândut tot când m-am mutat în România”, spune ea cu tristețe.