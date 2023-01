„Contesa Digitală” a ajuns, din nou, pe masa de operație! La ce intervenție a fost supusă Ana Morodan

Ana Morodan a ajuns, din nou, în mâinile medicilor. De data aceasta, „Contesa Digitală” și-a dorit să scape de surplusul de grăsime din zona abdominală. Fosta concurentă de la „Asia Express” și-a făcut curaj și a mers să își facă intervenția!

„Mâine mă duc să mă cosmetizez chirurgical”, a spus Ana Morodan pe Instagram, seara trecută, în timp ce arăta spre zona bustului și a abdomenului. „Contesa Digitală” s-a pregătit pentru o intervenție de lipoaspirație în zona abdominală. Și-a dorit să scape de excesul de grăsime din zona abdomenului, motiv pentru care a mers la clinică pentru această procedură.

Nu este prima oară când Ana Morodan trece printr-o intervenție. „Contesa Digitală” și-a făcut și o micșorare și o ridicare a bustului. A fost extrem de încântată de această procedură și mărturisea, în urmă cu ceva vreme, faptul că operația a fost un real succes.

Vezi și DE CE BOALĂ RARĂ SUFERĂ ANA MORODAN. „CONTESA DIGITALĂ” A TRECUT PRIN CLIPE GRELE PE CALEA VICTORIEI

Citește și ANA MORODAN ÎNJURĂ CA LA UȘA CORTULUI, DAR ÎȘI ASUMĂ CURAJOASĂ… “SUNT O BIRJĂREASĂ!”

Motivul pentru care Ana Morodan și-a micșorat sânii

În cadrul unui eveniment, „Contesa Digitală” e explicat motivul pentru care a luat decizia de a-și micșora bustul.

„Am sânii mari. N-am stat în viața mea la o coadă. Sunt fericită. În curând o sa mi-i tai. În următoarea perioadă… că au ajuns până la buric. De la o vârstă… nu mai stau. Am mari probleme cu spatele din cauza sânilor. Fac masaj cu pietre de jad săptămânal. Sunt fan terapii care mă relaxează. Tocmai am fost numită „bilă” de către prietenul meu. Am luat și ceva kilograme”, mărturisea Ana Morodan, înainte de procedură, pe scena evenimentului de frumusețe, și anume ”Beauty Elite Meet Up”.

Sursă foto: captură video YouTube, Instagram