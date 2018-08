Laurențiu Cazan, coordonatorul jandarmilor la protestul din 10 august, a spus că își cere scuze față de persoanele care au suferit „în mod gratuit” în urma intervenției forțelor de ordine, acesta subliniind că nu a luat o decizie în privința unei demisii și că nici nu are ce să-și reproșeze.

„Îmi cer scuze față de toți cei care au toți cei suferit în mod gratuit de pe urma intervenției Jandarmeriei. Astfel de situații sunt analizate punctual. (…) Îmi asum tot ce s-a întâmplat în piață”, a declarat maiorul Laurențiu Cazan, la TVR 1.

Întrebat dacă își va da demisia, acesta a răspuns: „Mă gândesc la toate variantele, însă nu simt nicio presiune. Nu am avut nicio presiune asupra mea. Nu am luat nicio decizie”.

Acesta a mai spus că prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, s-a aflat în Piața Victoriei, care a observat desfășurarea mitingului, iar ordinul de evacuare a zonei a fost semnat în jurul orei 20:00, atunci când situația a „degenerat”.

„În permanență, am fost în contact cu toate autoritățile, inclusiv cu prefectul, care a fost prezent la fața locului de la ora 16:00. (…) Când am văzut că lucrurile încep să degenereze, când tensiunea a crescut, am discutat personal cu prefectul și i-am spus că, dacă lucrurule vor degenera, dacă nu reușim să avem un moment când atacurile nu încetează, vom ajunge la restabilirea ordinii publice în zonă. Dânsa a spus că este pregătită, am fost la fața locului tot timpul împreună, am văzut despre ce este vorba, și s-a luat decizia de a avea un ordin pentru restabilirea ordinii publice. Lucrurile astea au fost în jurul orelor 20:00”, a declarat Laurențiu Cazan, adjunctul Serviciului de Ordine Publică al Jandarmeriei Capitalei, la TVR1.