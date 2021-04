Copiii lui Cătălin Măruță, afaceriști de mici. Cu ce și-au surprins Eva și David părinții

Andra și Cătălin Măruță au doi copii extrem de motivați și ambițioși. Din dorința arzătoare de a-și cumpăra un cățelus, Eva și David au pus bazele unei mici afaceri.

Pentru a-și strange bănuții necesari, pe care Andra și prezentatorul de la Pro Tv nu vor să îi ofere, cei doi copii au început să se gândească serios la o cale de a face bani. Așa că, fără prea multe menajamente, au „proiectat” un „bar” la colțul străzii, la ieșirea din casă. Acolo, Eva și David au pus în vânzare diferite băuturi răcoritoare și cocktailuri.

„Deci nu pot să cred așa ceva. În capătul străzii, e o afacere aici. David, ați ieșit din casă și ți-ai pus măsuța și vinzi cocktail. Nu pot să cred! Adică voi ați făcut chestia asta? Eva, te-ai apucat de afaceri? Voi ce faceți aici?”, a spus Cătălin Măruță.

„Vindem cocktailuri ca să facem mai mulți bani”, este răspunsul oferit de fiica cântăreței Andra, Eva.

„Cum adică vindeți cocktailuri? Oamenilor de pe stradă?!”, mai adaugă prezentatorul TV.

„Da! Mâine este sărbătoare, deci o sa vindem mai mult”, completează Eva Măruță.

Băuturile vândute de Eva și David Măruță costă fiecare 2 lei, afacerea fiind deschisă pentru a-și cumpăra cât mai repede un animal de companie, lucru pe care Andra și Măruță nu îl oferă copiilor din cauza faptului că un cățeluș ar necesita o îngrijire detaliată.

Eva își terorizează părinții pentru a-i cumpăra un cățel

Eva a ajuns virală, la un moment dat, într-un filmuleț în care spune cu toată sinceritatea că și-ar dori nespus de mult un cățeluș.

Eva Măruță a ajuns la inimile tuturor internauților cu clipul în care îi cerea lui Cătălin un cățel, spunând că „nu vrea nici Balecianga, nici Gucci, doar un câine”.

“Vreau un căţel, un Husky sau orice alt câine. Baţi din palme şi gata! Sau te duci la mall şi cumperi unul. Dacă nu, îţi dăm noi bani pentru că avem. Avem mulţi bani”, i-a spus Eva tatălui ei celebru.

“Eu vreau un Pomeranian. Eu zic să facem aşa: plătim noi jumate şi tu jumate şi luăm câine”, a spus şi David.

Andra a mărturisit că fetița a trecut la amenințări, văzând că nu se poate cu vorba bună.

”Eva ne tot amenință, că are bani din reclamă, că i-a făcut o reclamă și îi zice în fiecare zi lui taică-su de ce nu-mi cumperi, că am bani din reclamă. De un an tot asta zice, așa că..din banii de reclamă probabil că o să îi cumpăram un câine”, a spus Andra la Radio Zu.

