Coprezentatoarea de la ”Neatza” a crezut că nu aude bine! Iubitul misterios i-a făcut propunerea: ”Dă-ți demisia, te muți cu mine!” Care a fost reacția Ramonei Olaru?!

Ramona Olaru a fost prezentă aseară la avanpremiera VIP a filmului „Klaus & Barroso„, ai cărui protagoniști sunt Micutzu și Adrian Nicolae. Lungmetrajul ilustrează povestea unei petreceri de burlaci cu multe întâmplări extrem de amuzante. Prin urmare, a fost un prilej bun pentru CANCAN.RO să o chestioneze pe coprezentatoarea de la Neatza cu privire la statutul amoros. A reieșit că vedeta de la Antena 1 este în continuare cu iubitul misterios, chiar dacă relația mai trebuie puțin reglată.

Matinala îi impută partenerului că nu o susține, după ce acesta i-a cerut Ramonei Olaru să își dea demisia din televiziune și să se mute cu el peste granițe. Colega lui Răzvan și a lui Dani a refuzat această propunere și a venit cu o contraofertă. La rândul său, nici iubitul nu a prisosit să facă pasul către România, distanța constituind un factor care a ajuns să o importuneze pe vedetă.

Coprezentatoarea de la Neatza mărturisește că a fost singură în vacanța de iarnă, fără iubitul misterios: „Vreau să mă simt liberă!”

CANCAN.RO: Oficial, cât ai stat plecată? Că te-am văzut și prin New York și prin Barbados, pe la Rihanna pe acolo…

Ramona Olaru: Două săptămâni, cap-coadă. Am fost în New York, am fost în New Jersey, am fost în Barbados, am stat și în Miami câte o zi, la dus și la întors. A fost extraordinar, cred că e cea mai tare vacanță dintre toate pe care le-am făcut până acum.

CANCAN.RO: Și pentru că a fost un om cu care te-ai înțeles și te-ai completat, acolo?

Ramona Olaru: Da, mă iubesc extraordinar de mult și am început să mă înțeleg.

CANCAN.RO: Ai fost solo, nu a venit și iubitul?

Ramona Olaru: Am fost singură în vacanță, eu ți-am zis că asta fac. Și m-am bucurat extraordinar de tare.

CANCAN.RO: Și el ce-a zis?

Ramona Olaru: La noi e o situație mai altfel, momentan. Pentru că eu nu prea mai vreau să stau mult cu un bărbat în acest moment. Adică vreau, dar dup-aia nu mai vreau și tot așa.

CANCAN.RO: Păi și nu mai ești cu el?

Ramona Olaru: Ba da, e foarte OK.

CANCAN.RO: Cum e OK, dacă nu vă vedeți?

Ramona Olaru: Ba da, ne vedem, dar nu așa des și nu locuim împreună. Vreau să mă simt liberă în această perioadă din viața mea.

Partenerul a înfuriat-o pe vedetă, cerându-i să își dea demisia din televiziune pentru a se muta în afara României: „Să îmi dai șut când te-oi plictisi?”

CANCAN.RO: Și dacă tu îți găsești pe altcineva, el este OK cu asta, nu îți zice nimic?

Ramona Olaru: Dacă îmi găsesc pe altcineva și este viitorul meu soț și tatăl copiilor, eu mă duc. Și el nu e rănit, că dacă era rănit se muta aici de tot.

CANCAN.RO: Avem și primul reproș al relației!

Ramona Olaru: Înțelegi?! Asta este situația, că noi suntem foarte mișto, extraordinar de mișto. Dar nu e ok acest du-te-vino.

CANCAN.RO: El nu vrea să facă pasul ăsta pentru tine și pentru relație?!

Ramona Olaru: Nu, și la mine se mai aprinde câte un beculeț la red flag și a fost o chestie, la un moment dat, a zis «haide, când îți dai demisia să te muți?». Și am zis «alo, tu ori mă susții să cresc în ceea ce fac, ori mă pui să renunț la munca mea, dup-aia să îmi dai șut când te-oi plictisi?».

CANCAN.RO: Și el poate tocmai de aia nu se mută aici, că îi dai tu șut…

Ramona Olaru: E bărbat bine el, îi dau șut, își găsește 20 la noi. Bine, nu ca mine, că eu sunt unică.

Petrecerea burlacilor, tolerată de Ramona Olaru la viitoarea nuntă: „Nu țineți oile în curte, deschideți poarta să iasă oița roz!”

CANCAN.RO: Suntem la lansarea filmului „Klaus & Barroso”, despre o petrecere de burlaci. Dacă ar fi fete într-un astfel de party, ți se pare caz de divorț?

Ramona Olaru: Nu. Dacă petrecerea aia e capătul, le faci pe toate atunci în perioada de petrecere, că poate însemna petrecerea asta și o săptămână cu băieții, departe de casă. Doar nu stați ca fătălăii între voi, le dai pe toate atunci, cu tot ce vrei, pe toate părțile, prin toate alea. Dar dup-aia te liniștești, mămică! Mie nu-mi vii dup-aia să mai faci, că de aia se și numește petrecerea burlacilor, că știi că nu te mai întorci acolo niciodată. Dar acum sunt vindecată și foarte matură și pot înțelege anumite situații. Nu sunt stăpâna nimănui.

CANCAN.RO: E ceva carnal acolo, se consumă și trece…

Ramona Olaru: Dați drumul la treabă, nu țineți oile în curte, deschideți poarta să iasă oița roz!

