Ramona Olaru și-a prins iubitul în pat cu altă femeie! „Când îi vezi dezbrăcați în fața ta...”

Ramona Olaru este una dintre cele mai îndrăgite asistente de televiziune de la noi, cunoscând succesul odată cu matinalul „Neatza cu Răzvan și Dani”. Este aproape zilnic pe micile ecrane și reușește să aducă zâmbete pe fețele telespectatorilor. Este o fire sinceră și mereu spune lucrurilor pe nume. Așa a făcut și de curând când a decis să dea din casă detalii legate de fostele relații. Cum și-a prins fostul partener în fapt cu amanta?

Ramona Olaru a dat cărțile pe față și a vorbit deschis despre fostele ei relații amoroase. Asistenta de televiziune n-a avut parte de lucruri prea bune în relațiile anterioare, fiind înșelată de câteva ori. Vedeta TV a trăit povești de dragoste și cu bărbați cunoscuți în showbizul de la noi, precum Cătălin Cazacu și Cuza de la Noaptea Târziu. N-a rămas împreună cu niciunul dintre ei, căci nimic nu a mers așa cum ar fi sperat ea. Nu și-a întâlnit sufletul pereche, căci pretențiile au crescut pe măsură ce a fost dezamăgită. Așa că, a ajuns să-și dorească tot mai multe lucruri de la un bărbat.

„Ce nu mai accept de la un bărbat? Mamă, multe lucruri, multe lucruri! În primul rând, trebuie să fiu respectată din primul moment în care eu mă întâlnesc sau vorbesc cu un bărbat. Dacă am simțit o mică urmă de ceva nepotrivit sau de lipsă de respect, nici măcar nu mai există o a doua discuție. La orice chestie minoră, am tăiat. Practic, nici nu mai exiști pentru mine, nu mai exiști! (…) Dacă mi-ai făcut-o negativ sau nepotrivit, s-a închis de tot. Pentru mine nu mai exiști, adică nu că… Nu mă întorc să îți fac rău sau să îți arăt eu ție, niciodată!, deloc! Nu mai exiști!”, a dezvăluit aceasta, în podcastul lui Jorge.

Asistenta de televiziune a mărturisit că a existat un moment din viața ei pe care nu-l va da uitării. Și-a prins unul dintre foștii parteneri cu amanta în fapt. Cei doi erau într-o ipostază intimă în momentul când vedeta a dat buzna peste ei. Imaginea i-a rămas întipărită în minte și își amintește că acea perioadă din viața ei chiar a fost una dură.

„Cred că m-a ajutat. Când am aflat exact. Noi femeile mai suntem nebune și mai zicem: „Mamă, mă-nșală, că vorbește, că face”. Asta e altceva cu presupunerea. Dar când vezi cu ochii tăi… Tu îi vezi dezbrăcați pe amândoi în fața ta. Nu vorbesc despre subiectele acestea pentru că s-au dus, dar ca idee, imaginea. Imaginea a existat, la un moment dat, în viața mea. Cred că m-a ajutat extrem de mult să văd imaginea asta. Pe secundă, am rămas mută, îți dai seama. N-am știut cum să reacționez. OK, asta este, și am plecat. Și am stat și m-am gândit ce am de făcut într-o astfel de situație. Să mă întorc, să ne împăcăm, să facem, să dregem. De ce să mă împac?

De ce aș împărți un om cu cineva? De ce? Dacă vrei să stai cu mine, ok! Dacă nu mai vrei să stai cu mine că nu îți mai place, că nu mă mai iubești, că nu mă mai…zi-mi frumos, băi, uite așa, eu mă duc cu Basilica. Știi ce zic? A fost dur! A fost o telenovelă! Sunt multe lucruri pe care oamenii nu le știu din viața mea. Am vrut să mă căsătoresc pentru bani, dar nu pot”, a mai spus Ramona Olaru.