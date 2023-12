Ramona Olaru, căsătorie din interes cu un milionar. Vedeta a fost la un pas de a se mărita pentru bani: „Mi-a zis că îmi oferă tot”

După despărțirea de Cătălin Cazacu, Ramona Olaru a trecut printr-o perioadă destul de grea. Însă, de ceva timp a revenit pe linia de plutire și iubește, din nou. Pe noul iubit, matinala de la Antena 1 îl ține departe de ochii curioșilor și nu vrea să facă publice detaliile relație. Dacă Ramona Olaru a ales să nu vorbească despre viața amoroasă din prezent, atunci când vine vorba de trecut este mult mai deschisă. Recent, aceasta a mărturisit că a fost la doar un pas de a se căsători din interes cu un milionar.

Invitată în cadrul podcast-ului realizat de Jorge, Ramona Olaru a vorbit despre viața ei amoroasă și despre alegerile pe care le-a făcut în dragoste. Aceasta a făcut o mărturisire neașteptată și a spus că în urmă cu ceva timp era la doar un pas de a se căsători din interes. Ce a oprit-o însă să spună „DA”?

(CITEȘTE ȘI: A SPUS-O ÎN PREMIERĂ! CINE-I IUBITUL MISTERIOS AL RAMONEI OLARU ȘI SURPRIZA URIAȘĂ PE CARE I-A FĂCUT-O: ȘI-A NEGOCIAT APARTAMENTUL: ”NU E NORMAL!”)

Când vine vorba despre partea sentimentală, Ramona Olaru nu se poate considera neapărat o norocoasă. Matinala de la Antena 1 își caută de ceva timp alesul, însă nu a prea avut succes. În acest context, vedeta s-a gândit că poate ar trebui să uite de dragoste și să fie ceva mai pragmatică.

În cadrul podcast-ului, aceasta a declarat că s-a gândit să se căsătorească din interes. A găsit și milionarul, iar el imediat i-a făcut propunerea. I-a promis că nu trebuie să își mai facă griji pentru nimic și că nu va mai munci toată viața.

Deși s-a gândit serios să spună „Da”, în cele din urmă, Ramona Olaru a refuzat propunerea bărbatului. Aceasta și-a dat seama că nu poate sta lângă cineva pentru care nu simte nimic, așa că a spus pas unei vieți de lux și a ales dragostea.

„Sunt multe lucruri pe care oamenii nu le ştiu din viaţa mea. Am vrut să mă căsătoresc pentru bani, dar nu pot! Nu pot, mie trebuie să îmi fie drag de omul ăla, să îmi doresc să fiu cu el, să îl ating. Altfel nu!

Acum câţiva ani m-am gândit că poate ar trebui să fac pasul ăsta să nu mai muncesc pentru bani toată viaţa, dar nu am putut. Am avut o discuţie, mi-a zis că îmi oferă tot, doar să fim împreună, să ne căsătorim. Şi am stat şi m-am uitat la el de sus până jos şi nu am putut. Era milionar!”, a declarat Ramona Olaru, în cadrul podcast-ului realizat de Jorge.