Ramona Olaru pleacă din România! Asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și-a făcut planurile pentru sărbători

Ramona Olaru și-a făcut planuri mari înainte de sărbătorile de iarnă. Asistenta de televiziune pleacă din România, căci are nevoie de o vacanță pe cinste. N-a stat prea mult pe gânduri și a început să-și facă planuri mărețe. Nu vrea să petreacă de Crăciun pe meleaguri românești, ci departe de țară, tocmai peste Ocean. Fosta iubită a lui Cătălin Cazacu ia o pauză de la micile ecrane și merge să se distreze tocmai în SUA. Sigur, asta dacă toate astrele se vor alinia în favoarea ei!

Ramona Olaru are toate planurile făcute! Asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” are nevoie de o vacanță pe cinste, așa că s-a gândit să-și petreacă sărbătorile departe de țară. N-a ales o destinație din Europa, ci una de peste Ocean. Vedeta TV are de gând să-și ia zborul spre New York, apoi să se bucure de vremea frumoasă din Miami.

Ramona Olaru și-a planificat vacanța de sărbători

Fosta iubită a lui Cătălin Cazacu așteaptă cu nerăbdare să vadă dacă astrele se vor alinia în favoarea ei. Concret, dacă amicii ei se vor ține de cuvânt și o vor însoți într-o nouă aventură. Până atunci, Ramona Olaru își pune totul la punct pentru a pleca din țară de sărbători.

„De Sărbători, în principiu, aș vrea să plec vreo trei zile la New York, apoi vreo săptămână-două la Miami, la cald. Acum să vedem dacă se leagă toate, căci așa e cu prietenii care astăzi vor, mâine nu mai vor… se schimbă. Vedem!”, a dezvăluit asistenta TV, pentru TVMania.

Ramona Olaru preferă destinațiile exotice

Nu mai este un secret faptul că Ramona Olaru preferă destinațiile exotice. Și anul trecut, asistenta de televiziune a plecat în călătorii superbe. A ales să viziteze Mexicul de Crăciun, apoi și-a luat zborul spre Zanzibar de Revelion. La acea vreme, cel care o însoțea era Cătălin Cazacu, bărbatul alături de care a trăit o poveste de dragoste cu năbădăi.

Se pare că nici de această dată, vedeta nu vrea să stea de sărbători la noi în țară. Vrea să plece în Statele Unite ale Americii, unde să se bucure de noi experiențe. Rămâne de văzut dacă planurile ei se vor împlini, însă cert este că asistenta are de gând să petreacă de-a binelea în noaptea dintre ani.

