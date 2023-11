Ramona Olaru l-a băgat pe Laurențiu în casă! Și-a luat apartament de 300.000 € și l-a populat imediat: ”S-a mărit familia!”

Ramonei Olaru îi merg toate din plin! Sau cel puțin acesta este mesajul transmis într-un interviu acordat de vedetă, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Coprezentatoarea de la Super Neatza nu își vede capul de treabă, dar nu se plânge. Între filmări și alte proiecte, matinala trage tare să se mute în noua casă.

Colega vestiților Răzvan și Dani și-a achiziționat un apartament spațios, în Pipera, pentru care a plătit aproape 300.000 €. Acolo va locui, din februarie, alături de animalele sale de companie, însă Ramona dă de înțeles că ar exista și un bărbat în viața ei. Că va fi sau nu acesta cel alături de care intervievata își va clădi o familie, rămâne de văzut. Un lucru este cert, camera de copil se face la bărbat acasă!

( NU RATA: CINE NU ARE VOIE SĂ INTRE ÎN NOUA CASĂ A RAMONEI OLARU. ASISTENTA DE LA NEATA IMPUNE REGULI CLARE )

Ramona Olaru și-a achiziționat un apartament generos, de 130 mp, și muncește de zor ca să se mute în februarie: „Am treabă multă!”

CANCAN.RO: S-a întâmplat ceva monumental în viața ta, Ramona, ți-ai luat casă. Să fie într-un ceas bun!

Ramona Olaru: Să fie într-un ceas cu cuc, dar cuc de care trebuie!

CANCAN.RO: Câți metri pătrați utili are, cum ai luat decizia, dar mai ales cu cine te muți?

Ramona Olaru: 130 de metri pătrați, cu terasă. Sunt trei camere plus dressing.

CANCAN.RO: Când te muți?

Ramona Olaru: Ar cam trebui prin februarie. Am tot umblat să caut faianță și gresie pentru băi, că nu le fac așa la întâmplare, le fac pe stilul meu. Am treabă multă, am foarte multă treabă.

CANCAN.RO: Te descurci singură sau te mai consulți și cu altcineva?

Ramona Olaru: Dacă te referi la vreun bărbat, nu. Dar mă consult cu specialiști în domeniu. Mi-am luat o fată care se pricepe foarte bine pe design interior. Cei de la care am achiziționat apartamentul sunt niște oameni extraordinari și mă ajută și îmi dau mai multe lucruri în plus la nevoie, pentru că nu rezistă frumuseții mele și vrăjelii.

CANCAN.RO: Ca zonă, pe unde e apartamentul?

Ramona Olaru: Pe unde stau eu, dar mai în spate, în Pipera.

( CITEȘTE ȘI: RAMONA OLARU A SEMNAT ACTELE: „GATA, ERA TIMPUL”. PAS DECISIV ÎN VIAȚA ASISTENTEI TV )

Imobilul a costat aproximativ 300.000 €, se află în Pipera și oferă suficient spațiu locatarilor: „S-a mărit familia!”

CANCAN.RO: A fost mult peste 100.000 €?

Ramona Olaru: Normal, da, până în vreo 300.000 €. Dacă îl iei acum, pentru că încă nu e gata, e mai ieftin și depinde și de suprafață, dar eu am ales unul dintre cele mai mari. Pentru că aveam nevoie, acum s-a mărit familia și probabil că o să se mai mărească. Mă refer la copilașii mei cu patru picioare, am două pisici, aveam un șoarece pe care îl cheamă Laurențiu.

Mi-am mai luat doi pârși africani pitici, sunt a doua deținătoare de asemenea animale din această țară. Și mai vreau să-mi iau o Chinchilla, dacă vrea cineva să mi-o facă cadou, o primesc. La amenajare am un spațiu special pentru aceste terarii, pentru pisicuțe și așa mai departe.

Vedeta nu și-a luat gândul de la întemeierea unei familii. Are și cu cine să o înfăptuiască: „Camera de copil va fi făcută la el!”

CANCAN.RO: Dacă mai faci și o cameră de copil, deja nu mai ai spațiu în casă!

Ramona Olaru: Camera de copil va fi făcută la el, dacă e, căci el va trebui să aibă o casă mai mare decât a mea, să avem loc toți ca familie.

CANCAN.RO: Este un el îndepărtat sau există un el și acum?

Ramona Olaru: Este și un el acum.

CANCAN.RO: Tu ai niște postări contradictorii, deci nu îmi dau seama dacă există cineva sau nu în viața ta…

Ramona Olaru: Am schimbat placa de vreo câteva luni bune, am schimbat-o total, să văd dacă mă simt eu mai bine și dacă lucrurile îmi ies mai bine. Ce crezi?! Funcționează extraordinar, sunt mult mai liniștită și mai fericită în interior. Așa bine n-am mai fost din clasa a patra!

( ACCESEAZĂ ȘI: ÎNTREBAREA INCOMODĂ LA CARE RAMONA OLARU A RĂSPUNS FĂRĂ EZITARE: ”NU-MI PLAC MÂINILE MICI ȘI … CÂRNĂCIORII!” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.