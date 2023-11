Ramona Olaru a semnat actele: „Gata, era timpul”. Pas decisiv în viața asistentei TV

Ramona Olaru este în culmea fericirii. Asistenta de la Neața cu Răzvan și Dani și-a îndeplinit visul și și-a cumpărat propria locuință, apartamentul pentru care a muncit atâția ani.

Ramona Olaru nu s-a ferit să facă totul public, mai ales că a așteptat acest moment de ani buni. Recent, asistenta TV s-a destăinuit urmăritorilor de pe rețelele de socializare, unde a mărturisit că a reușit să-și cumpere primul ei apartament.

Ramona Olaru și-a cumpărat propriul apartament

După mai mulți ani de locuit în chirie, Ramona Olaru a pus toți banii la bătaie și a semnat actele pentru propriul apartament, locuința la care a visat tot timpul și pentru care a muncit din greu. Asistenta de la Neața cu Răzvan și Dani le-a transmis fanilor că îi va informa cu absolut toate modificările și îmbunătățirile pe care le va face în noua sa locuință.

„Sunt tare bucuroasă. Este o zi importantă pentru mine. A venit momentul! Ca să ne înțelegem… pentru prima dată și în sfârșit după atâția ani de stat în chirie și de muncă multă, în sfârșit apartamentul meu, casa mea. Mamă, doamne, câte am de semnat, dar nici nu mă deranjează că semnez atât de multe. Am întâlnit cei mai minunați oameni în această cursă și cu siguranță o să fie una și mai lungă când o să ne apucăm să amenajăm de la zero totul, ca să fie așa pe stilul meu.

Am ținut mai pe silent acest subiect, dar am zis că mai spre finalul anului se va concretiza acest aspect. Nu am mai simțit de mult așa emoții. Am semnat actele și am achiziționat primul meu apartament. De acum o să vă țin informați cu tot ceea ce se va întâmpla, cum o să amenajez, cum o să aranjez locul meu. Nu îmi vine să cred. Îmi vine să plâng, numai eu știu câte au fost până acum, câți pași am făcut în toți acești ani. Să fie bine!”, a mărturisit Ramona Olaru, pe contul ei personal de Instagram.

Ramona Olaru: ”Îmi vine să plâng”

Coincidență sau nu, chiar în această dimineață, în timpul emisiunii Neața cu Răzvan și Dani, Ramona Olaru a primit un cadou de casă nouă de la Bogdan. O pereche de pârși pitici africani. Vizibil emoționată, asistenta TV și-a stăpânit cu greu lacrimile de fericire.

„Nu, nu e, nu cred! Vai, micuțule, hai încoace! E speriat… Doamne, nu cred! O pereche? Îmi va face mulți pui? Leșin, Doamne ce frumoși sunt! Trebuie să mă gândesc la nume. Mulțumesc! Îmi vine să plâng!”, a spus Ramona Olaru în timpul emisiei.