Cine nu are voie să intre în noua casă a Ramonei Olaru. Asistenta de la Neata impune reguli clare

Recent, Ramona Olaru a semnat actele pentru achiziția noului apartament. Deci locuința este încă în renovări, asistenta de la Neața cu Răzvan și Dani a impus o listă lungă de reguli pentru cei care îi vor călca pragul. Ce are de gând să facă, de fapt.

Ramona Olaru și-a văzut visul devenit realitate și și-a achiziționat propriul apartament. După mulți ani în care a locuit în chirie, asistenta de la Neața cu Răzvan și Dani se poate bucura în tihnă de confortul propriului cămin.

Ramona Olaru: ”Îmi vine să plâng”

Ultima lună de toamnă a venit cu mare surpriză pentru Ramona Olaru. Miercuri, 1 octombrie 2023, a semnat actele pentru noul său apartament, locuință la care a visat de mulți ani și pentru care a muncit din greu. Și pentru că momentul nu avea cum să nu rămână în arhiva cu amintiri, asistenta de la Neața a pornit camera de filmat a telefonului și s-a filmat chiar în timp ce semna actele de vânzare-cumpărare a imobilului.

„Sunt tare bucuroasă. Este o zi importantă pentru mine. A venit momentul! Ca să ne înțelegem… pentru prima dată și în sfârșit după atâția ani de stat în chirie și de muncă multă, în sfârșit apartamentul meu, casa mea. Mamă, doamne, câte am de semnat, dar nici nu mă deranjează că semnez atât de multe. Am întâlnit cei mai minunați oameni în această cursă și cu siguranță o să fie una și mai lungă când o să ne apucăm să amenajăm de la zero totul, ca să fie așa pe stilul meu. Am ținut mai pe silent acest subiect, dar am zis că mai spre finalul anului se va concretiza acest aspect. Nu am mai simțit de mult așa emoții. Am semnat actele și am achiziționat primul meu apartament. De acum o să vă țin informați cu tot ceea ce se va întâmpla, cum o să amenajez, cum o să aranjez locul meu. Nu îmi vine să cred. Îmi vine să plâng, numai eu știu câte au fost până acum, câți pași am făcut în toți acești ani. Să fie bine!”, a mărturisit Ramona Olaru, pe contul ei personal de Instagram.

Ramona Olaru a impus reguli stricte în locuința sa

La doar câteva zile distanță, în cadrul unui interviu, Ramona Olaru a mărturisit că a stabilit anumite reguli stricte în noua ei locuință. Astfel, va avea foarte mare grijă atunci când cineva îi va călca pragul. Nu va mai accepta pe oricine să-i strice Feng Shui-ul apartamentului, semn că o schimbare atrage după sine alte schimbări. Cu această ocazie, asistenta de la Antena 1 are ocazia de a face puțină curățenie printre ”prieteni”. Până atunci, Ramona se va ocupă, alături de o echipă de profesioniști, de amenajarea și decorarea de la zero a casei visurilor sale.

„N-am terminat casa și nu aduc pe nimeni la mine în casă. O să fiu foarte atentă cine o să-mi calce pragul. Abia acum m-am apucat de amenajări. O să mai dureze câteva luni. O fac de la început cu profesioniști lucrurile exact cum mi le doresc, ca să fie casa visurilor mele.”, a mărturisit Ramona Olaru pentru Ego.ro.