Corina Chiriac, amor nebun pe un balcon în fața unui zidar aflat la lucru. Scandaloasele declarații despre una dintre cele mai iubite artiste din România

Corina Chiriac (73 de ani) a fost implicată în mai multe relații amoroase, de-a lungul timpului. Una dintre acestea a fost cu Ovidiu Lipan Țăndărică, toboșarul trupei Phoenix. De altfel, un moment de amor s-a consumat, în urmă cu mai bine de 50 de ani, chiar pe un balcon în fața unui zidar aflat la lucru. Iată mai jos, în articol, scandaloasele declarații despre una dintre cele mai iubite artiste din România.

La începutul anilor 1970, Corina Chiriac a fost surprinsă într-un moment tandru cu partenerul alături de care își împărțea, atunci, viața. Mai cu seamă, una dintre cele mai iubite artiste din România forma un cuplu cu Ovidiu Lipan Țăndărică, toboșarul trupei Phoenix. Au fost împreună timp de patru ani. La momentul acela, un zidar aflat la lucru i-a zărit pe cei doi, în timpul actului intim. De altfel, bărbatul care lucra la blocul de vizavi de cel în care locuia toboșarul a făcut o serie de declarații.

„Vizavi de blocul în care locuia Ţăndărică ridicam o altă construcţie. I-am văzut de multe ori făcând dragoste pe balcon”, mărturisea bărbatul. De altfel, despre momentul tandru, Corina Chiriac nu a dorit să ofere mai multe detalii. Spunea, atunci, că înainte de a oferi răspunsuri, trebuie să „vorbească cu niște persoane importante”, făcând referire la avocați.

Anii au trecut, iar actul amoros petrecut pe balcon a fost confirmat chiar de toboșarul trupei Pheonix. Ovidiu Lipan Țăndărică spunea, pentru Ziarul Național, următoarele: „Da, aşa este. Asta se întâmpla prin anii ’72-’73. Dar să nu vorbim de Corina, pentru că era mare dragoste cu ea. Am fost împreună patru ani”.

Corina Chiriac, deranjată de mărturisirile lui Ovidiu Lipan Țăndărică

De altfel, după declarațiile pe care le făcuse Ovidiu Lipan Țăndărică, a venit o reacție din partea Corinei Chiriac. Artista s-a arătat deranjată de nonșalanța pe care a avut-o toboșarul când a recunoscut că au consumat actul amoros pe balcon. De altfel, după ce s-a petrecut acest aspect, legătura dintre cei doi s-a scindat. Toboșarul revenise, apoi, cu alte declarații referitoare la fosta relație. Mai mult decât atât, artistul s-ar fi gândit să se căsătorească cu ea, regretând că, în cele din urmă, nu a făcut-o. El și Corina Chiriac s-au despărțit în iunie 1977.

„Eu am privit acest lucru cu umor. Nu cred că am făcut un lucru atât de deosebit iubind şi nu înţeleg vehemenţa Corinei. Destinul fiecăruia dintre noi a fost altul şi nu am ajuns să ne căsătorim, deşi eu mi-am dorit asta. Pot spune că regret acest lucru. Am avut nebunia asta cu muzica şi sper că am ales bine”, spunea toboșarul.

