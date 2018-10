Corina Dănilă tună și fulgeră: ”Vă rog, nu dați curs acestor impostori!”

Corina Dănilă tună și fulgeră! Vedeta a aflat, cu stupoare, că imaginea ei este folosită în mod fraudulos de către un site fantomă din Republica Moldova care promovează un produs minune pentru slăbit. Corina Dănilă a tras un semnal de alarmă pentru ca admiratorii ei să nu cadă în plasa impostorilor de peste Prut.

„Am aflat de curând, cu stupoare și maximă indignare, că un site din Republica Moldova, de fapt o companie off-shore care are sediul în Cipru (deci, prinde orbul, scoate-i ochii!) se folosește de imaginea mea și a revistei Unica.ro, pentru a promova și a comercializa un produs „minune” de slăbit, cel puțin îndoielnic!!! VĂ ROG, NU DAȚI CURS ACESTOR IMPOSTORI!!! Am discutat și cu reprezentanții revistei „Unica”și încercam să găsim căi legale pentru a stopa această nemernicie!

Îmi doresc să nu vă puneți în pericol sănătatea, consumând așa-zise produse minune pentru slăbit!! Am declarat în nenumărate rânduri că am urmat și urmez în continuare programul Good Life, la B… T… M…, sub îndrumarea specialiștilor de acolo!! Vă rog să fiți responsabili și să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră! ??

PS: Mulțumesc celor care mi-ați semnalat această impostură!", a precizat Corina Dănilă pe contul său de Facebook.

Corina Dănilă a slăbit spectaculos

În urmă cu un an, Corina Dănilă a descoperit că are probleme de sănătate, mai exact la coloană. În urma investigațiilor, medicii i-au recomandat să slăbească, astfel din luna martie anul trecut, vedeta a mers regulat la control și a făcut analize, iar ajutorul specialiștilor a funcționat. Prezentatoarea tv a vorbit despre problemele sale și a mărturisit cum a reușit să se transforme complet într-un an de zile.

“Am avut o criză de spate în 13 martie 2017. A venit pe fondul kilogramelor acumulate şi a modificării inclusiv a centrului de greutate. A fost în primul rând motivarea legată clar de sănătate, sigur că exista şi dorinţa de a arăta mult mai slabă, din respect pentru telespectatori. Nu mă simţeam foarte bine în pielea mea. Am apelat la ajutorul unor specialişti. Fizioterapie, kinetoterapie, nutriţie, endocrinologie. (…) Haotic mâncam, atunci când apucam, prostii, tot ce prindeam”, a spus Corina Dănilă.