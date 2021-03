Cornel de la Vunk își asumă prima relație după divorț?

La aproximativ șase luni de când s-a despărțit de soție, liderul trupei ”Vunk” dă semne că și-ar fi refăcut viața sentimentală. Cornel Ilie a fost văzut alături de o sexy-blondină în cartierul preferat al milionarilor. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile inedite.

În toamna anului trecut, vestea despărțirii dintre Cornel Ilie și soția lui a zguduit showbiz-ul românesc. S-au căsătorit în 2015 și împreună au doi copii. Membrul trupei ”Vunk” a făcut anunțul separarării prin intermediul unei postări emoționante pe contul său de Facebook. Artistul a mărturisit că el și soția lui vor rămâne în relații amicale, de dragul copiilor lor, și se vor implica în continuare în creșterea lor. Cornel Ilie nu a dezvăluit motivul rupturii însă decizia pare să fi fost luată de comun acord.

„Din «Poveste» a rămas «O veste». De-a lungul timpului, oamenii au făcut ca termenul «divorț» să capete un aer distructiv, fatalist, așa că o să formulez altfel: eu și cu Eliza nu mai suntem un cuplu. Am învățat foarte multe împreună unul de la altul, am învățat și mai multe despre noi înșine și, mai ales, despre viață. Am devenit mai puternici și mai curajoși, unul prin celălalt.

Astfel că aceasta este singura dată când vom spune ceva despre acest subiect. Vă mulțumim că înțelegeți această alegere. Există dragoste după iubire”, a fost mesajul transmis de Cornel Ilie.

A trecut peste divorț

Zilele trecute, CANCAN.RO l-a întâlnit pe Cornel Ilie în zona Dorobanți din Capitală. Liderul trupei ”Vunk” nu era singur, ci acompaniat de o sexy-blondină. După ce și-au luat câte o cafea, artistul și companioana lui s-au plimbat agale prin cartierul preferat de milionarii Capitalei. Cum masca pe față și într-o formă de zile mari, Cornel Ilie a lăsat impresia că a depășit momentele grele provocate de divorț. Artistul părea extrem de încântat de compania blondei care îl însoțea. (NU RATA: CORNEL ILIE, PICTORIAL INCENDIAR ALĂTURI DE O ȘATENĂ MISTERIOASĂ. CE COMENTARIU A LĂSAT LIDIA BUBLE ÎN DREPTUL FOTOGRAFIILOR)

Nu își asumă o nouă relație de iubire

Cu toate că a reintrat în rândul bărbaților celibatari, Cornel Ilie nu pare dispus să își asume o nouă relație de iubire. Contactat de reporterii CANCAN.RO, liderul formației ”Vunk” nu a putut să facă precizări concrete despre tânăra alături de care a fost surprins. Mai mult decât atât, Cornel Ilie ne-a dezvăluit faptul că momentan nu este implicat în nicio relație. (VEZI ȘI: CORNEL ILIE, DEZVĂLUIRI DESPRE PROBLEMELE DIN TRUPA VUNK: “AM ÎNCERCAT SĂ LE ȚIN ASCUNSE“)

Cornel Ilie, detalii despre divorț

Într-un interviu recent, artistul a mărturisit că iubirea dintre doi oameni căsătoriți se poate transfoarm într-o altfel de dragoste. Poate că nu mai este vorba despre sentimente romantice, ci despre o iubire prietenească.

„Dacă o căsătorie a plecat dintr-o iubire foarte sinceră, acea iubire se poate transforma într-o altfel de dragoste. Care nu ține neapărat de sentimente romantice și este o iubire între doi oameni care oricum vor fi legați toată viața. Și într-o formă de respect între doi prieteni care au niște amintiri senzaționale și care în continuare pot să comunice la fel de bine, chiar dacă nu mai împart aceeași casă”, a afirmat Cornel Ilie pentru revista VIVA.

Ce așteptări are de la viitoarea iubită

„În primul rând, să aibă încredere în ea însăși. Dacă are încredere, asta aduce cu sine foarte multă naturalețe, feminitate, umor și sensibilitate. Și puterea aceea care nu trebuie să se vadă – se simte – și trebuie să o dozeze cumva”, a mai declarat Cornel Ilie pentru Viva.ro.

