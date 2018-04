Cornel Galeș acuzat de furt! Băieții Ilenei Ciuculete i-au dat lovitura de grație!

Scandalul pe averea regretatei artiste Ileana Ciuculete este departe de a se termina. La mai bine de un an de la moartea artistei, băieții artistei și Cornel Galeș au mutat războiul la Poliție. Băieții Ilenei Ciuculete i-au dat lovitura de grație în Săptămâna Patimilor.(CITEȘTE ȘI: CORNEL GALEȘ A SPUS ADEVĂRUL DESPRE AVEREA REALĂ A ILEANEI CIUCULETE: „NU A AVUT NICIUN CONT”)

De parcă nu ar fi fost de ajuns că se află în plin proces pentru avere, după ce Mugurel si Cristi Sfetcu l-au actionat în instant, acolo unde i-au cerut peste jumătate de milion de euro, mai nou, Cornel Gales a ajuns la Politie. Băieții Ilenei Ciuculete i-au dat lovitura de grație în Săptămâna Patimilor.

Conform publicației wowbiz.ro, zilele trecute, pe numele lui Cornel Gales a fost depusă o plangere la Poliție, în care văduvul Ilenei Ciuculete a fost acuzat de furt. Mugurel și Cristi, fii regretatei artiste Ileana Coiuculete, au reclamat faptul că tatăl lor vitreg le-ar fi furat averea moștenită de la mama lor.

“Copiii mi-au făcut plângere penală la sediul Politiei. Asta e ultima chestie pe care au făcut-o. Da, mi-au făcut plangere desi avem proces și ne judecam la tribunal. M-a sunat cineva de la Politie să îmi spună că sunt invitat să dau declaraâii în legatură cu acuzațiile care mi se aduc. M-au făcut hoț, au spus că le-am furat averea. Dar ei cer niște bani care nu există. Nu există! Asemenea mizerie în Săptămâna Mare nu credeam să pățesc. Și,ce să fac, am fost și am dat declarații în care am spus că exista un proces pe rol și ne judecăm. Ceea ce ei au făcut acum ar fi trebuit să facă înainte de proces. Înainte, nu acum. Au facut totul de-a îndoarselea în disperare de cauză”, a declarat Cornel Gales pentru WOWbiz.ro.

Război pe averea Ilenei Ciuculete

Mugurel şi Cristian Sfetcu l-au acţionat în judecată pe Cornel Galeş pentru a afla ce avere a lăsat în urmă regretate artistă, dar şi pentru a stabili în ce stare se afla cu exactitate Ileana Ciuculete înainte să se stingă din viaţă, pe 14 martie 2017. Băieţeii Ilenei Ciuculete spun că dacă se adevereşte că artista nu le-a lăsat nimic, nu se vor supăra, dar vor neapărat să ştie ce s-a întâmplat cu ea şi susţine că văduvul ei nu a avut, de fapt, grijă de ea, aşa cum s-a lăudat peste tot.