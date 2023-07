Cornel Păsat, clipe terifiante pe ringul de dans. „Am leșinat de durere și toată lumea de acolo râdea. Mă târam pe scenă”. Cel mai greu moment din cariera liderului Flamingo Boys

Cornel Păsat este unul dintre cei mai renumiți dansatori din România și liderul Flamingo Boys. Toată viața a fost pe scenă și tot acolo a trăit unul dintre cele mai grele momente. Un accident teribil a avut loc chiar pe ringul de dans. În timp ce dansatorul agoniza, toată lumea râdea de el. Ce i s-a întâmplat lui Cornel Păsat?

Pe lângă altele, Cornel Păsat și trupa Flamingo Boys au fost ani de zile în atenția doamnelor și domnișoarelor din România. Numerele de striptease și coregrafiile acestora i-au adus în topul preferințelor publicului. Ani de zile, viața lui Cornel Păsat a fost numai pe scenă, iar acest lucru i-a adus multe satisfacții și împlinire.

Tot pe scenă, dansatorul a bifat și unul dintre cele mai terifiante momente din viața lui. În timpul unui dans, acesta a avut parte de un accident nefericit, ce l-a costat scump. Cornel Păsat a alunecat pe uleiul scurs de la o mașină de fum, rupându-și genunchiul.

Mai mult, aproape inconștient, coregraful încerca să se ridice, dar era răpus de durere. Iar în timp ce el agoniza pe scenă, toată lumea din sală râde, crezând că totul face parte din număr.

„Era niște ulei pe scenă, de la mașină de fum. Am aterizat pe picior și mi-am rupt genunchiul de tot, atunci am făcut prima dată depresie. Am leșinat de durere și toată lumea de acolo râdea. Mă târam pe scenă și ei credeau că glumesc, dar eu nu mă puteam ridica pentru că eram ușor inconștient”, a declarat Cornel Păsat, potrivit fanatik.ro.

„Au urmat operațiile, cârjele, depresiile”

După ce și-a rupt genunchiul, pentru Cornel Păsat a urmat o perioadă neagră. Dansatorul a crezut că nu o să se mai poată întoarce pe scenă, fapt ce l-a aruncat într-o depresie grea. Recuperarea a fost și ea dificilă, însă coregraful a reușit să treacă peste toate.

Privind în urmă, accidentul de pe scenă a fost o întâmplare nesemnificativă comparativ cu ce a urmat. Cornel Păsat avea să traverseze și alte momente la limită ce îi puteau oricând încheia cariera.

„Momentul când mi-am rupt genunchiul și toată lumea râdea crezând că așa este coregrafia… Ideea este că m-am ridicat până la urmă, pentru că aveam de dansat rocknroll. Și când l-am pus jos, piciorul s-a dus în față, de rupt ce era.

M-am speriat și au urmat operațiile, cârjele, depresiile. Atunci am crezut că s-a terminat cariera mea de dansator. Apoi am avut glezna ruptă, meniscurile și artroză de gradul 4. Nu e ușoară viața de dansator. Cariera asta se termină destul de repede. Eu sunt o excepție pentru că mulți de retrag pe la 30 de ani, noi ieșim la pensie pe la 45 de ani maxim”, a mai spus Cornel Păsat.

