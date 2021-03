Cornelia Catanga și-a prezis sfârșitul fulgerător. Aurel Pădureanu, mărturii copleșitoare: “Mi-a dat-o într-un sac. I-am văzut doar capul”

Cornelia Catanga și-a prezis sfârșitul fulgerător, potrivit dezvăluirilor făcute în cadrul unui interviu de Aurel Pădureanu. Cântărețul a făcut mărturii copleșitoare despre momentul în care a mers la morgă să ia trupul fără viață al femeii iubite, dar despre alte clipe-cheie după ce s-a produs drama fără margini din familia lor.

Cântăreața Cornelia Catanga și-a prezis sfârșitul fulgerător

În vârstă de 70 de ani, Aurel Pădureanu a povestit în cadrul emisiuni de la Prima TV că soția lui a avut câteva premoniții privind plecarea ei de pe această lume, simțea că i se apropie sfârșitul. Cornelia Catanga i-a spus în discuția pe care au avut-o în urmă cu două luni, chiar în ziua în care el a strâns bradul, că ea nu va mai trăi până în ziua de Paște.

“A murit sufletul nostru, iubirea vieții mele. Nu cred nici acum, o simt aproape de mine și de Alexandru. Nu știu ce să-ți spun. Cornelia avea premoniții, anul trecut, am facut pomul de iarnă. Ea s-a dus și a cumpărat tot, am lăsat-o să cumpere ea ce vrea. Era bucuroasă. Îmi zicea: «Ah, ce frumos e!». După 10-11 ianuarie, cum e datina, am zis să-l strâng. A plâns rău. Mi-a zis: «De ce mi l-ai strâns, dacă nu mai apuc alt Crăciun? Nici Paștele nu mă prinde». Te rog să mă crezi că așa a zis”, a declarat cu lacrimi în ochi artistul la “Exclusiv VIP”, emisiune moderată de Cristi Brancu.

Nu rata: Cum ar fi putut să se salveze Cornelia Catanga. Alegerea care, cel mai probabil, a costat-o totul

Aurel Pădureanu și-a luat soția de la morgă într-un sac

Cu multă suferință în glas și lacrimi în ochi, Aurel Pădureanu a rememorat și momentele în care a mers să ia de la morgă trupul fără viață al soției sale: “Am fost la morgă să o iau. Mi-a dat-o într-un sac. I-am văzut doar capul. Dormea, arăta ca un copil. Am țipat. Voiam să o îmbrac, era atât de cochetă. Avea peste 300 de rochii. Ea se îmbrăca frumos. În jurul ei aducea bunătate, simplitate. Nu o să mai existe o artistă care să aibă ce a avut ea. Avea o aură, electriza publicul”.

Alexandru Pădureanu, îngenuncheat de pierderea mamei sale

În timpul declarațiilor oferite lui Cristi Brancu, Alexandru Pădureanu a spus că nu știe dacă va reuși să învețe să trăiască fără mama lui pe care o diviniza. El a precizat că încearcă să își sprijine tatăl din toate punctele de vedere în această perioadă neagră din viețile amândurora.

“Ce să simt, o durere foarte mare, cumplită. Nu există așa ceva. Nu mai știu ce să fac. Eu încerc să-i dau putere tatălui meu. Mai țip, mai urlu, mai plâng. Apoi mă uit la tatăl meu și îi zic: «Forță, forță, forță!». Mămica mea a fost negativă, nu a avut nimic”, a declarat tânărul pianist în cadrul emisiunii “Exclusiv VIP”.

Citește și: Informații exclusive |Cum a fost “înfiată” Cornelia Catanga de celebrul actor Ștefan Mihăilescu-Brăila

Cântăreața de muzică lăutărească a murit vineri, 26 martie, la Spitalul Universitar de Urgență București. Ea avea vârsta de 63 de anu și a suferit un stop cardio-respirator, la câteva ore după ce a fost diagnosticată cu COVID-19.

Vezi și: Cornelia Catanga, ultima apariție la TV a fost chiar de ziua ei, pe 9 martie. A dezvăluit una dintre dramele neștiute din viața sa | VIDEO

Sursa foto: Facebook / Alex Pădureanu