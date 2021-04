Cornelia Rednic, probleme de sănătate după ce a slăbit 30 de kilograme: „Mi-a căzut părul și nu mai aveam chef de viață”

Cornelia Rednic este mereu cu zâmbetul pe buze la fiecare apariție, dar asta nu înseamnă că nu are și perioade în care nu se simte bine. Recent, interpreta de muzică populară a povestit cu ce probleme de sănătate s-a confruntat din cauza înfometării. Da, soția lui Lupu Rednic a apelat la această metodă pentru a scăpa de kilogramele acumulate, dar rezultatele n-au fost așa cum se aștepta.

Îndrăgita cântăreață de muzică populară a trecut printr-o adevărată transformare, după ce a slăbit 33 de kilograme în doar trei luni. Metoda folosită nu este recomandată de niciun medic, dar artistei nu i-a păsat. A știut una și bună, voia să fie slabă cu orice preț, așa că a riscat. Nimic mai greșit căci acum, artista se confruntă cu probleme de sănătate.

„Am slăbit în trei luni fără să mănânc, dar nu recomand nimănui să se înfometeze. Mi-a căzut părul și nu mai aveam chef de viață. E adevărat că atunci ajunsesem la 50 kg, dar nu a fost bine ce am făcut, mai ales că nu am apelat la sfaturile niciunui nutriționist”, a explicat Cornelia Rednic, potrivit impact.ro

După ce a slăbit considerabil și a scăpat de grija pe care o avea atunci când se urca pe cântar, Cornelia Rednic a mai făcut o schimbare. Artista a renunțat la părul lung cu care ne-a obișnuit de atâția ani și a optat pentru o tunsoare bob. Apropiaților nu le-a venit să creadă că artista a luat această decizie, dar recunosc că îi stă foarte bine.

„M-am tuns singură. Coafeza mea nu voia să mă tundă. Iubea părul meu lung, întreținut și îngrijit. Ea m-a făcut blondă din brunet și a avut răbdare cu mine. Așa că, după ani de zile, în care am avut părul lung, frumos, și ea mi l-a coafat, mi-a spus: ‘Îmi tăi mâinile, dar eu nu îți tăi părul’. Am luat foarfeca și m-am tuns singură acasă, dar e adevărat că am făcut un curs în tinerețe.

De când mă știu mi-am dorit enorm părul lung, dar nu îl mai vreau niciodată. Scurt este mult mai ușor de întreținut și de aranjat. Tunsoarea a venit la timpul potrivit, așa am simțit. Am mai mult de un an de când mi-am tuns părul și când am postat prima poză cu el scurt, nu m-a crezut nimeni”, a mai povestit Cornelia Rednic.

