Coronavirus România, vineri, 21 mai 2021. Câte cazuri COVID-19 au fost înregistrate azi

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat numărul de români care s-au infectat cu SARS-CoV-2, de la începutul pandemiei până astăzi, 21 mai 2021, dar și în ultimele 24 de ore.

Pana la aceasta dată, la nivel national, au fost prelucrate 7.735.577 de teste RT-PCR si 1.083.201 teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 22.035 de teste RT-PCR (10.617 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 11.418 la cerere) si 12.178 de teste rapide antigenice.

484 cazuri de coronavirus, înregistrate pe 21 mai 2021

In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 484 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Pe teritoriul Romaniei, 11.485 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 4.662 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 46.315 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 78 de persoane.

In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 736 de apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 778 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.

Ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, politistii si jandarmii au aplicat, in ziua de 20 mai, 1.129 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 277.650 de lei.

