Coșmar pentru angajații televiziunii naționale din Ecuador. Rebelii au năvălit peste ei în studio. Țara e în plină revoluție. VIDEO

Situație fără precedent în Ecuador! Țara e în plină revoluție, iar rebelii au luat cu asalt tot ce le-a stat în cale. A fost declarată stare de urgență, pentru că mai multe bande înarmate au ieșit în stradă după ce liderul lor, Adolfo Macías, cunoscut sub numele de „Fito”, a evadat din închisoare. Mai mulți bărbați cu armele la ei au dat buzna într-un studio de televiziune. Imaginile au făcut înconjurul lumii!

Ecuadorul a ajuns să fie la limita grupărilor criminale. A fost declarată stare de „conflict armat intern”, după ce liderul bandei Los Choneros, Adolfo Macías, cunoscut sub numele de „Fito”, a evadat din închisoare, iar rebelii au ieșit pe străzi și au făcut prăpăd în tot ce le-a stat în cale. Mai mulți bărbați înarmați și mascați au dat buzna în platoul televiziunii de stat, din orașul Guayaquil, iar imaginile au devenit virale în toată lumea.

Rebelii au amenințat angajații fără să stea pe gânduri și i-au obligat să stea întinși la podea. Autoritățile au reușit să-i elibereze pe cei care lucrează la televiziunea de stat și să facă 13 arestări. Pe de altă parte, postul TV a anunțat că doi angajați au fost răniți

🔴 FOOTAGE: Armed gangs storm TV station in Guayaquil, #Ecuador live on air after a state of emergency is declared. The crisis developed after the leader of the Los Choneros gang Adolfo Macías, known as“Fito” escaped from prison. pic.twitter.com/ZEzCidIfjE

— GAROWE ONLINE (@GaroweOnline) January 10, 2024