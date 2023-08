Coșmar pentru Gina Lincan, după ce vila pentru care a plătit 200 de mii de euro fost invadată de șerpi: „Este junglă”

Gina Lincan a trecut prin momente de panică după ce vila în care locuiește a fost invadată de șerpi. Cântăreața de muzică populară a muncit din greu alături de soțul său pentru a-și achiziționa casa visurilor, însă de ceva timp trăiește un adevărat coșmar. Vedeta a făcut primele declarații despre situația cu care se confruntă.

Gina Lincan și soțul ei s-au mutat într-o locuință nouă cu ceva timp în urmă. Pentru casa în care sperau să își trăiască viața liniștiți au scos din buzunar aproximativ 200 de mii de euro.

Din nefericire, visul frumos s-a transformat într-un coșmar pentru Gina Lincan și soțul ei, Petrică Andrei, după ce locuința lor a fost invadată de șerpi. Deși a apelat la autorități, situația nu s-a rezolvat nici până în prezent.

Artista a explicat în cadrul unui interviu că nu doar ea se confruntă cu această problemă, ci și alți vecini care locuiesc în zona respectivă, iar nimeni nu face nimic pentru a-i ajuta. Cântăreața spune că se teme să mai stea în propria casă, iar soțul ei are fobie de șerpi.

„Dacă cineva mă aude. Noi ne-am mutat aici în iulie și lângă noi avem un teren. Eu mă întrebat când am cumpărat casa dacă are proprietar, asta ca să se facă curățenie. Am văzut că nimeni nu ia inițiativa și că nu se prezintă nimeni la acest teren, am făcut sesizare la primărie. Nu s-a întâmplat nimic. Am mers și a doua oară și tot la fel. Apoi am cerut audiența. Am expus problema domnului primar. Este junglă. Domnul primar a zis că o să se rezolve. Au venit trei polițiști și au spus că nu dau de proprietar. Nu cunoaște nimeni. Acum doua zile, vecinii mei din spate făceau la plajă și s-au trezit cu un șarpe. Femeia a făcut atac de panică, m-au sunat. Mi-au spus că a intrat șarpele în curte. Soțul meu are fobie. Dacă aveam voie legal, pe banii mei, defrișam tot acolo„, a declarat Gina Sincan, în exclusivitate, pentru Antena Stars, notează Spynews.ro.

Care este cel mai mare regret al Ginei Lincan

Gina Lincan trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul ei. Pentru ca familia lor să fie cu adevărat completă, lipsește însă un copil.

Chiar dacă artista și-a dorit enorm să aibă un urmaș, acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. A încercat tot felul de metode pentru a rămâne însărcinată, ba chiar a apelat și la rugăciune, însă visul ei nu s-a îndeplinit.

„Știi că nu am copii și mi-am dorit nu mult, foarte mult un copil. Se spune, când ajungi la Zidul Plângerii, că să îți pui tu o dorință că se îmdeplinește.

Eu din autobuz, când am plecat spre Mormântul Sfânt, mi-am scris un bilețel. Când am ajuns acolo nu mi-am mai pus niciun bilet și nu am spus decât atât „Doamne, facă-se voia ta. Dacă îmi este dat de la Tine să am un copil bine, dacă nu poate o să-mi fie mai rău sau poate Tu știi”, a povestit Gina Lincan la un post de televiziune.