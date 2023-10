Coșmarul cel mai mare al lui Dani Oțil, de la Neatza. Matinalul Antenei 1 a recunoscut că are o temere teribilă în viață

Dani Oțil este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți prezentatori de televiziune de la noi din țară. De ani buni, acesta a muncit pe brânci și a pus bazele unei cariere înfloritoare, care a cunoscut apogeul pe vremea când s-a dus la Antena 1. Mulți telespectatori îl urmăresc cu drag pe micile ecrane, însă puțini știu lucruri din trecutul matinalului de la Neatza. Soțul Gabrielei Prisăcariu a trecut prin clipe dificile în copilăria lui, pentru că s-a confruntat cu multe lipsuri. Moderatorul TV a recunoscut că sunt multe momente când se simte inferior.

Dani Oțil n-a avut un trai chiar bun în copilăria lui. Celebrul prezentator TV s-a confruntat cu multe lipsuri pe care nu le va putea uita vreodată. Familia lui era modestă și nu-i putea oferi toate lucrurile pe care acesta și le-ar fi dorit, pentru că le vedea la alți copii de vârsta lui. Purta hainele fratelui său, atunci când acestea rămâneau mici, și se încălța cu ce avea. Nu s-a dus la festivitatea clasei a X-a tocmai din acest motiv. Adidașii lui nu erau într-o stare tocmai bună, iar banii de alții noi nu existau.

CITEȘTE ȘI: DANI OȚIL, DEZVĂLUIRI NEAȘTEPTATE DESPRE ESCAPADA ÎN MALTA ȘI EMISIUNEA POWER COUPLE. CUM A ACCEPTAT SĂ SE DESPARTĂ DE RĂZVAN: „NOI SUNTEM O FAMILIE, DAR…”

„Mai târziu, eu am fost mereu înconjurat de oameni mai bogați, și aici mă refer strict la bani. Acum, o să ziceți: „Banii nu contează.” Bă, când eu nu mă duc la reuniunea de terminare de clasa a X-a pentru că nu am adidași, toți sunt beliți în vârf de la fotbal, joacă sau chiar mi se vede degetul… Îmi aduc aminte că am stat la gratiile școlii… știu exact școala mică, curtea, unde am învățat singur să mă dau pe role, cu niște role roz, că atât am primit de la un unchi care aducea haine de la ajutoare. Eu am avut role roz!

M-am dus special să mă dau cu role roz, să stau la gratii, să îi văd pe colegii mei care dansau și care mâncau sandvișuri, alea cu brânză rasă. Nu m-am dus la reuniune pentru că nu aveam încălțăminte. Îmi era rușine. Și mama mi-a zis: „Dar ești un copil! Ce contează? Îmbracă-te cu ce ai, încalță-te cu ce ai.” Gândește-te că eu, în generală. Luam hainele lui frate-meu, care era mai mare. Ce îi rămânea lui mic, ajungea pe mine. Evident că m-am simțit inferior și chiar și acum”, a povestit matinalul de la Antena 1, în podcastul iTHINK cu Iusti Fudulu.

CITEȘTE ȘI: DANI OȚIL A ÎNCEPUT SĂ PLÂNGĂ ÎN DIRECT LA TV ȘI A DAT VINA PE „O MUSCĂ DE LA PRO TV CARE ÎMI INTRĂ ÎN OCHI”

Care este temerea lui Dani Oțil în viață

Dani Oțil a recunoscut că are momente și când se simte inferior, și când este zgârcit. Asta pentru că neajunsurile din copilărie îl fac să se gândească de mai multe ori dacă sunt necesare anumite lucruri.

„Vara asta, am fost într-un cerc, la o masă, unde s-au comandat niște lucruri pe care… bine, aveam cum să le plătesc, dar eu mereu mă gândesc: „bă, de ce să dăm banii pe lucrurile alea când ar putea să meargă în echipament sportiv pentru fiul meu sau poate îi donez.”

Mă doare sufletul. Eu am fost om sărac. De ce să luăm niște sticle de ceva… Efectul e același. Soția mea zice că sunt doar zgârcit. E adevărat, dar adesea m-am simțit inferior și nu numai financiar. Eu în emisiune primesc oameni extrem de deștepți. Mă uit la ei uneori și zis: „Doamne, unde am greșit? N-ar trebui să mai citesc?” E bine să te simți inferior. (…) Uneori, inferioritatea este un bun steroid”, a mai spus Dani Oțil.