Dani Oțil a început să plângă în direct la TV și a dat vina pe „o muscă de la Pro TV care îmi intră în ochi”

Dani Oțil a revenit pe platoul emisiunii Neața cu Răzvan și Dani. Colegii matinalului au fost cei care i-au simțit cel mai mult lipsa, iar primirea lui înapoi a fost de-a dreptul emoționantă. Matinalul a fost absent o lună din fața camerelor de filmat.

Timp de o lună de zile, Dani Oțil a lipsit de pe platourile de filmare de la Neața cu Răzvan și Dani. Prezentatorul a fost prezent la filmările emisiunii ”Power Couple România – La bine și la rău”, filmări ce au avut loc în Malta. Este pentru prima dată în istoria emisiunii când a spus ”da” unui alt proiect care i-a cerut să lipsească mai mult de o zi de la matinalul Antenei.

„Cel mai dificil a fost să iau hotărârea în raport cu colegii de la Neatza – noi suntem o familie de mai bine de 15 ani și, pentru prima oară în istorie, am intrat într-un proiect care mi-a cerut să lipsesc mai mult de o zi sau două de la Neatza”, a spus prezentatorul.

Cum a fost primit Dani Oțil în emisiunea Neața cu Răzvan și Dani

Deși cârcotașii au speculat faptul că omul de televiziune ar urma să fie înlocuit, iată că acest lucru nu s-a întâmplat.

După o lună de pauză de la matinalul postului Antena 1, la revenirea în România, Dani Oțil a fost primit cum nu se putea mai bine. Colegii de la Neața cu Răzvan și Dani au fost cei care au reușit să-l facă să lăcrimeze în direct la TV. Răzvan Simion, colegul și prietenul lui, a fost responsabil pentru lacrimile vărsate încă de la primele ore ale dimineții.

„Pe-un picior de plai, pe-o gură de șalalai, de când ai plecat, multe n-am schimbat. Băiețelul Laie era Radu Bucălae, a muncit un pic și a căzut rănit, la fotbal un unchi l-a lovit la genunchi, cu Cuza vorbiră și se sfătuiră ca să mi-l insparie pe Radu Darie care are tarte multe și scumpe. Ah, ce tăntălău, am citit prețul din meniul tău. Cuza la asfințit s-a cam încrețit și-a rămas sărac ca alimentat, la primul privit zici că a zugrăvit și a ieșit halal, parcă e spital, s-a îmbrăcat frumos, mai mult de pe jos, s-a apucat subit, de gătit (…) Și acum că ai venit, să știi că mi-ai cam lipsit. În atâția ani, frăție încă din copilărie, nici nu am stat depărtați, nici nu furăm supărați, că la noi nu contează banii, unul e Răzvan și Dani”, a fost discursul lui Răzvan Simion

Vizibil emoționat, Dani Oțil și-a dat frâu liber trăirilor și a început să lăcrimeze. Realizând că este în direct la TV a simțit nevoia, mai în glumă, mai în serios, să-și justifice exteriorizarea spunând că: „E o muscă de la PRO TV, s-a mutat aici și ne tot intră în ochi. Îmi cer scuze”.

Dani Oțil: ”Cel mai dificil a fost să iau hotărârea în raport cu colegii de la Neața”

Nici Ramona Olaru nu s-au lăsat mai prejos. Colega de platou a continuat în stilul caracteristic și i-a transmis și ea câteva gânduri de bun venit.

„Noi nu am venit să facem un roast pentru tine, ci să-i părâm pe colegii noștri care au încercat să-ți ia locul prin diverse metode. Începem cu Bucălae care a făcut abuz de cămașa ta piersicuță, a rămas doar gulerul de ea, aveai niște crampoane de fotbal, s-au apucat de fotbal și s-au lăsat după două săptămâni, au venit și certați. Au încercat să facă diverse sporturi, așa cum faci și tu, să-și crească musculatura și uite-i cum arată. Ca să pară puțin câștigători, ți-au luat și cupele din vitrină și-au pus câte una la ei acasă.

Ristei îți folosește în fiecare dimineață crema de ochi, dar nu arată nimeni ca tine. Chiar dacă în fiecare dimineață încearcă fiecare dintre cei trei, nu ajung să aibă calmitatea și liniștea ta pe care mi-o dai în fiecare dimineață. Aș vrea să spun că mi-a fost cel mai dor de tine și în fiecare zi am spus cu voce tare la televizor acest lucru”, a spus Ramona Olaru.

Power Couple România – La bine și la greu, noul show de la Antena 1

9 cupluri de vedete vor trece prin cele mai mari provocări. Power Couple România – La bine și la greu este noua competiție fenomen de la Antena 1. Filmările emisiunii au avut loc în Malta, iar telespectatorii vor avea ocazia să urmărească modul în care celebritățile fac față provocărilor din viața de cuplu de zi cu zi. Dani Oțil va fi prezentatorul reality show-ului ce va fi difuzat la începutul anului viitor.