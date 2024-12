Coșmarul prin care trece clarvăzătoarea Maria Ghiorghiu, după ce a spus că s-a întâlnit cu Sfântul Andrei

Maria Ghiorghiu, supranumită „Clarvăzătoarea bloggeriță”, susține că este victima unei campanii de cenzură pe platformele de social media. Femeia afirmă că administratorii conturilor i-au blocat accesul fără nicio explicație clară, după ce a publicat o postare în care relata o viziune despre Sfântul Andrei, ocrotitorul dacilor. Postarea ar fi inclus detalii despre o întâlnire spirituală pe care Ghiorghiu pretinde că ar fi avut-o, dar aceasta se întreabă ce anume ar fi putut fi considerat inadecvat.

Clarvăzătoarea nu este străină de controverse, fiind cunoscută pentru relatările sale neobișnuite și fenomenele paranormale pe care le descrie frecvent pe blogul său personal. În trecut, aceasta a susținut că a avut contact cu fenomene extraterestre, a avut viziuni cu sfinți și chiar a „văzut” diferite vedete din România după moartea acestora. Cu toate acestea, postarea despre Sfântul Andrei pare să fi fost punctul de pornire pentru această presupusă cenzură, care a determinat-o să acuze o intervenție abuzivă din partea platformelor.

„Am postat articolul cu numele: L-am văzut pe Sfântul Andrei, ocrotitorul dacilor. Ce am scris eu greșit în această postare?”, a declarat Maria Ghiorghiu, potrivit Spynews.ro

De-a lungul anilor, Maria Ghiorghiu a captat atenția publicului prin poveștile sale ieșite din comun. Printre cele mai notabile experiențe relatate de ea se numără o presupusă întâlnire cu o navă extraterestră. Aceasta ar fi avut loc în anul 2000, într-o noapte, când femeia susține că ar fi fost „aspirată” de o navă de formă rotundă. În interiorul navei, a descris o încăpere cu oglinzi și o serie de entități necunoscute, despre care crede că sunt extratereștri. În urma acestui eveniment, Ghiorghiu pretinde că ar fi dobândit o legătură inexplicabilă cu aceste ființe, conexiune care, spune ea, încă persistă și îi influențează viața.

„Eram într-o noapte în anul 2000, stăteam pe un câmp, eram pe fotoliul din bucătărie. Am auzit un bâzâit foarte puternic și nu am mai văzut pereții. Am văzut o navă, OZN-uri, eu atunci nu știam despre ele și văd că își deschide o ușă de foc și mă aspiră și în momentul în care m-a luat acolo, am ajuns într-o încăpere mare care arăta ca o barcă. Încăperea era făcută numai din oglinzi. Am fost întinsa pe masa din inox, erau 4 extraterești și au preparat o soluție și mi-ai dat-o forțat, iar din acea zi am început să am o conexiune cu ei’, a spus Maria Ghiorghiu.