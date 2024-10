Carmen Harra, previziuni sumbre pentru români! Ce se va întâmpla cu veniturile lor: ”Banul fizic nu va mai exista!”

Carmen Harra a făcut noi previziuni cu privire la veniturile românilor! Clarvăzătoarea a spus ce s-ar putea întâmpla în următorii ani! Susține că există mari șanse ca banul fizic să nu mai existe, iar totul să se rezume la o singură monedă. Ce a spus cunoscutul psiholog într-o emisiune TV?

Clarvăzătoarea a vorbit despre ce schimbări ar putea să aibă loc anul viitor, în 2025! Carmen Harra a spus că banii ar putea să nu mai fi o opțiune, iar oamenii ar putea fi nevoiți să plătească doar cu o monedă virutală. Economia ar ajunge să fie afectată de o astfel de decizie!

Carmen Harra a adus în discuție și scumpirile cu care oamenii din Europa și America se confruntă în ultima perioadă. Cu atât mai mult, nu putem să nu precizăm și faptul că a familia clarvăzătoarei plătește foarte mult pentru mâncare în fiecare lună, suma ajungând la 6.000 – 7.000 de dolari. Există și situații în care lasă sute de dolari în supermarket pentru mai nimic.

Cunoscuta clarvăzătoare consideră că banii fizici nu vor mai fi o opțiune peste câțiva ani, iar oamenii vor fi nevoiți să plătească online sau cu monede virtuale. Carmen Harra a anticipat o astfel de schimbare de multă vreme! Ba chiar mai mult, a ajuns să nu aibă acces ala o sumă cash pentru că se închid filialele bancare. Procesul ar fi unul la nivel mondial.

„Se închid filialele bancare. Toți își închid filialele. Dacă eu nu am cum să mă duc la filiale să scot bani, nu mai am bani cash. Eu am o sumă, undeva, într-un cont care este o sumă, dar pe care nu pot să o ating dacă fac un transfer. Nu mai am acces la banul fizic (…) Peste tot în lume, nu știu dacă în România s-a întâmplat să se închidă filialele, dar o să se întâmple, pentru că este un proces mondial. Trecem numai spre moneda electronică, ceea ce am anticipat de mulți ani. Electronizarea aceasta care ne face să avem iluzia banilor, nu realitatea fizică”, a adăugat Carmen Harra.