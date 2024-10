„Dacă Trump pierde acum, America riscă un război civil.” Carmen Harra, previziuni despre alegerile din noiembrie

Recent, Carmen Harra a vorbit despre evenimentul care ar putea zgudui întreaga lume. Nu este exclus ca alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii să declanșeze numeroase conflicte la nivel înalt între marile puteri ale lumii și chiar un război mondial. Care sunt, de fapt, șansele ca o femeie să conducă SUA?

A mai rămas o lună până la alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii. Clarvăzătoarea Carmen Harra a făcut o serie de predicții despre viitorul președinte al Americii și a adus în prim-plan posibilele transformări cu care se va confrunta omenirea. SUA riscă un război civil, dacă Donald Trump pierde alegerile din noiembrie, conflict care se poate transforma într-un război mondial. Citește și: Carmen Harra, previziuni uluitoare despre căsnicia lui Smiley cu Gina Pistol. Ce se va întâmpla cu mariajul lor, de fapt

Revenind la alegerile de peste o lună din America, Carmen Harra a dus subiectul în zona spirituală și a reaminti faptul că încă de acum 25 de ani a vizualizat cum America va fi condusă de o femeie. Coincidență sau nu, în zodiacul chinezesc, Kamala Harris este dragon, iar Donald Trump este câine. Având în vedere că anul 2024 este anul Dragonului, clarvăzătoarea susține că – din punct de vedere spiritual – este greu ca un dragon să piardă o confruntare tocmai în anul Dragonului. Lucru dovedit încă din prima dezbatere dintre cei doi rivali (din 10 septembrie) – când Kamala a ieșit învingătoare cu 60%, față de Trump, cu 30%.

„Vreau să spun că dacă am luat dintr-un punct spiritual, întotdeauna am crezut că o femeie ajunge să conducă America, spun asta din prima mea carte de acum 25 de ani. Inițial credeam că s-ar putea să fie Hillary, dar cu cât ne îndreptăm pare tot mai evident. Am fost întrebată la o emisiune de televiziune din America în luna februarie cine câștigă dintre Trump și Biden și am spus că niciunul dintre ei. Asta îți dă imediat răspunsul la ce se va întâmpla. Trump, la chinezi, în zodiacul chinezesc, este câine, iar Kamala este dragon. Suntem în anul dragonului.

Dacă ar fi să o luăm din punct de vedere spiritual, niciodată un dragon nu pierde în anul dragonului. De aici ea a câștigat prima dezbatere cu brio cu 60 și ceva la sută, față de el, cu 30 la sută. Dacă o luăm spiritual, ea câștigă în fața lui. Nimeni nu se gândește că 2024 e an feminin, are energie feminină. Femeia e avantajată în fața bărbatului. Ea știe cum să-l joace, să-l provoace tot timpul la tot felul de discuții la care ea știa că va reacționa negativ, știu exact ce s-a întâmplat și a început să bată puțin câmpii cu multe lucruri care sunt, de fapt, ficțiune, lui ii plac tot felul de conspirații. Însă va fi o mare bătălie în America în noiembrie, o bătălie care să sperăm că se va termina corect.”, a mai spus Carmen Harra.