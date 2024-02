„Coșmarul s-a încheiat!” Simona Halep, mesaj surprinzător în așteptarea verdictului de la TAS 

În așteptarea verdictului de la TAS, Simona Halep a luat prin surprindere pe toată lumea. Fosta campionă a transmis un mesaj plin de optimism și a anunțat că pentru ea „coșmarul s-a încheiat”. Deși încă nu a primit un verdict, sportiva se arată încrezătoare în șansele ei și speră ca în curând să se întoarcă pe teren.

În urma scandalului de dopaj în care a fost implicată, Simona Halep a primit o suspendare de patru ani. Însă, sportiva, care încă din prima zi a susținut că nu este vinovată cu nimic, nu s-a lăsat și a contestat decizia. Așa că în urmă cu doar două săptămâni, fosta campioană a ajuns în Elveția, acolo unde și-a susținut nevinovăția în fața celor de la TAS. Jucătoarea de tenis speră să scape de suspendare și să se întoarcă pe teren. În așteptarea verdictului, aceasta a transmis un mesaj surprinzător, care a dat încredere fanilor ei.

(CITEȘTE ȘI: PRIMUL ANUNȚ FĂCUT DE TAS ÎN LEGĂTURĂ CU PROCESUL ÎN CARE ESTE IMPLICATĂ SIMONA HALEP. “ÎN ACEST MOMENT…”)

La aproape două săptămâni după ce a fost audiată la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, Simona Halep a postat în mediul online un mesaj plin de speranță. Sportiva spune că tot coșmarul pe care îl trăiește de un an și jumătate s-a terminat. Aceasta este cât se poate de mulțumită că a avut șansa să își demonstreze nevinovăția, iar acum așteaptă încrezătoare verdictul.

De asemenea, Simona Halep le-a mulțumit tuturor celor care i-au stat alături în această perioadă grea, dar și celor care au crezut-o și au susținut-o. Fosta campioană spune că susținerea pe care a primit-o a ajutat-o să meargă mai departe și să rămână puternică.

„Coșmarul pe care l-am trăit timp de un an și jumătate s-a încheiat. Am avut șansa de a mă apăra la TAS și de a arăta că nu am apelat la niciun tip de dopaj. Este ceea ce am spus din prima zi în care am fost acuzată.

Acum aștept decizia cu capul sus și vreau să le mulțumesc fanilor, jucătorilor, foștilor jucători, legendelor sportului, sponsorilor mei și tuturor celorlalți pentru susținerea incredibilă și pentru mesajele și clipurile transmise mie în această perioadă chinuitoare. Vă mulțumesc pentru încrederea necondiționată. Susținerea voastră a însemnat enorm pentru mine și mi-a dat forță să continui să lupt în fiecare zi pentru a demonstra adevărul.

Vă voi oferi vești legate de cazul meu imediat ce le voi primi. Vă doresc toate cele bune. Binele și adevărul înving mereu”, a scris Simona Halep, în mediul online.