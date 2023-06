Cosmin Ailincă, patronul restaurantului în care Stephan Pelger și-a petrecut ultimele ore din viață, rupe tăcerea! Ce i-a promis designerul înainte să-și pună capăt zilelor

Pe data de 8 iunie, Stephan Pelger a fost găsit fără suflare în atelierul său din Capitală. Cu doar o zi înainte, creatorul de modă a mers la localul The Dream, deținut de Cosmin Alinică. La scurtă vreme după tragedie, fostul concurent de la Chefi la cuțite a povestit ce s-a întâmplat cu regretatul designer și motivul pentru care nu se aștepta să fie ultima lor întâlnire.

Chiar în ziua tragediei, CANCAN.RO a anunțat faptul că Stephan Pelger se întorsese de la munte și s-a oprit la restaurantul lui Cosmin Alinică. (VEZI AICI TOATE DETALIILE)

Designerul de 44 de ani și-a petrecut câteva ore în local, timp în care a băut nu mai puțin de 12 pahare de vin. Fostul concurent de la Chefi la cuțite i-a auzit povestea tristă. Artistul abia își îngropase mătușa, nu se simțea deloc în apele sale, iar patronul a decis să nu-i mai ceară banii pentru consumație.

(CITEȘTE ȘI: Care a fost cea mai mare dorință a lui Stephan Pelger. Avea deja actele depuse, dar nu a reușit să-și îndepinească visul)

Dezvăluiri neașteptate din partea patronului localului. Ce i-a spus Stephan Pelger

La scurtă vreme după tragedie, Cosmin Alinică a fost invitat la o emisiune TV, unde a povestit faptul că avea prieteni comuni cu creatorul de modă și că se știau de ceva vreme. A băut cu el un pahar și a văzut că este supărat, dar a încercat să-l îmbuneze. Mai mult de atât, la final, i-a spus că își va aduce două prietene următoarea zi, dar promisiunea nu s-a mai materializat. În aceste triste circumstanțe, fostul concurent de la Chefi la cuțite regretă faptul că nu l-a ținut mai mult în localul său.

„Ne-am împrietenit, eu fiind brașovean, având persoane cunoscute împreună. Chiar aseară (pe 7 iunie, n.r.) am stat împreună la masă și am băut un pahar de vin. Era puțin abătut, supărat, dar la plecare a fost zâmbitor. Am discutat de niște lucruri normale.

Mi-a spus că se va întoarce astăzi cu două prietene, mi-a spus că are un eveniment privat. Din păcate, nu s-a mai întors. Poate că am fost ultimul om care l-a văzut în viață. Nu mă așteptam. Dacă știam, îl țineam aici mai mult”, a spus patronul restaurantului la Xtra Night Show.

Stephan Pelger suferea de depresie, fapt care era cunoscut de ani buni. În repetate rânduri, designerul a spus că a fost internat în centre din București, Viena, Germania, că a încercat o mulțime de tratamente și că nu-și mai găsește liniștea după tragedia de la Cannes, din 2018.

Insomnia îl adusese în punctul în care lua și 40 de pastile, dar în imagini era zâmbitor, de parcă nu s-ar fi confruntat cu o adevărată dramă. Ar fi avut și probleme financiare, așa cum a spus și Cătălin Botezatu, dar oricare i-ar fi fost motivele, a pierdut dorința de a-și mai continua viața.

(CITEȘTE ȘI: Femeia căreia Stephan Pelger i-a trimis ultimele mesaje a rupt tăcerea. Cu ce probleme financiare se confrunta designerul)